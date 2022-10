EQS-Adhoc: Viscom AG veröffentlicht vorläufige Quartalszahlen und erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2022

EQS-Ad-hoc: Viscom AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

Viscom AG veröffentlicht vorläufige Quartalszahlen und erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2022 Hannover, 20. Oktober 2022 – Die Viscom AG (ISIN DE0007846867) konnte auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 81,0 Mio. € (Vj.: 67,7 Mio. €) verbuchen und erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von 67,0 Mio. €, dies entspricht einer Steigerung von rund 22,1 % zum Vorjahr (Vj.: 54,8 Mio. €). Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) liegt nach vorläufigen Ermittlungen mit 1,9 Mio. € auf dem Niveau des korrespondierenden Vorjahreswertes (Vj.: 1,9 Mio. €). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 2,8 %

(Vj.: 3,4 %). Der Vorstand der Viscom AG passt heute die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2022 auf Basis der vorläufigen Quartalsfinanzzahlen und der Annahme weiterhin positiver Marktentwicklungen an. Der Vorstand erwartet nunmehr einen Auftragseingang von 100 bis 105 Mio. € (zuvor: 90 bis 95 Mio. €) und einen Zielumsatz von 95 bis 100 Mio. € (zuvor: 90 bis 95 Mio. €) bei einer EBIT-Marge von 5 bis 8 % (zuvor: 5 bis 10 %). Dies entspricht einem EBIT in Höhe von 4,7 bis 8,0 Mio. € (zuvor: 4,5 bis 9,5 Mio. €). Die endgültigen Finanz- und Ertragskennzahlen zum 30. September 2022 werden mit dem Quartalsfinanzbericht am 10. November 2022 veröffentlicht.





Kontakt:Viscom AGInvestor RelationsSandra M. LiedtkeCarl-Buderus-Str. 9-1530455 HannoverTel.: +49-511-94996-791Fax: +49-511-94996-555investor.relations@viscom.de

