Die Woche mit onvista Mahlzeit: Dax gut unterwegs - Snap, Plug Power, Nel und sind die Anleger bei Tesla zu streng?

Obwohl der Dax Freitag mit einem Minus ins Wochenende gegangen ist, hat er auf Wochensicht doch ein komfortables Plus hingelegt. Insgesamt steht unterm Strich ein Plus von mehr als 2 Prozent. Dabei hätten Anleger in dieser Woche durchaus glauben können, dass die Stimmung wieder kippt.

Die Quartalsberichtssaison stand in der abgelaufenen Woche klar im Fokus. Obwohl die zwei spannendsten Wochen noch vor uns liegen, gab es mit den Zahlen von Goldman Sachs, Tesla oder Nel schon einigen Highlights die für kräftige Kursbewegungen gesorgt haben.

Der Musk-Konzern verfehlte zum Beispiel die Erwartungen und wurde dafür kräftig abgestraft. Allerdings verdoppelte Tesla in etwa den Quartalsgewinn, was der Aktie trotzdem nicht half. Sind die Anleger zu streng mit Tesla?

Die Woche im Überblick mit Mahlzeit:

Montag: Dax weiter im Aufwind - Apple, VW, Morphosys und wie nachhaltig ist der heutige Kurssprung von Nel?

Dienstag: Chartbild im Dax hellt sich weiter auf - Intel, Biontech, Mercedes und Plug Power streicht die Prognose zusammen

Chartzeit: Öl-Aktien weiter stark - wie lange noch?

Donnerstag: Kippt die Stimmung wieder? - Tesla, Nel, Fresenius und Mercedes lässt Rock Tech in die Höhe schnellen

Freitag: Stimmung auf der Kippe - Snap, Munich Re, PNE Wind und wie tief kann Adidas jetzt stürzen