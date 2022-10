Über den Erfolg von Douglas | Mit Tina Müller, ihr letztes Interview als CEO

Tina Müller ist eine der bekanntesten deutschen Top-Managerinnen. Unter ihrer Führung hat sich DOUGLAS zu Europas Nr. 1 Premium-Beauty Plattform entwickelt, mit einem Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2021/22. Nach fünf Jahren an der Spitze des Parfümeriekonzerns wechselt sie zum 1. November „auf eigenen Wunsch“ in den Aufsichtsrat, so die offizielle Pressemitteilung. Ihre Entscheidung wurde nach der Aufzeichnung unseres Holo-Talks veröffentlicht. Wir freuen uns auf ihr letztes Interview in ihrer Rolle als CEO.

