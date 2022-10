Franklin Electric wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Der Industriekonzern Franklin Electric Co. Inc. (ISIN: US3535141028, NASDAQ: FELE) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,195 US-Dollar je Aktie an seine Investoren, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 17. November 2022 (Record date: 3. November 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet kommen insgesamt 0,78 US-Dollar Dividende zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 86,94 US-Dollar (Stand: 24. Oktober 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,90 Prozent.

Franklin Electric ist ein amerikanisches Industrieunternehmen mit Firmensitz in Fort Wayne, im US-Bundesstaat Indiana. Der Konzern, benannt nach dem Politiker und Erfinder Benjamin Franklin, ist 1944 gegründet worden und ist ein Hersteller von Unterwassermotoren, Pumpsystemen, Oberflächenpumpen oder auch Steuer- und Kontrolleinheiten. Der Umsatz lag im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 bei 551,14 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 437,28 Mio. US-Dollar), wie bereits am 26. Juli 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 59,76 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 39,36 Mio. US-Dollar). Die Zahlen für das dritte Quartal 2022 werden an diesem Dienstag veröffentlicht.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 8,06 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3,95 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de