Pressestimme: 'Junge Welt' zum Parteitag der KP Chinas

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum Parteitag der KP Chinas:

"Man darf sie wohl als Leitmotiv der Volksrepublik für die kommenden Jahre sehen - die Parole, die der Generalsekretär der KPCh, Xi Jinping, erst in seiner Rede zur Eröffnung des 20. Parteitags nutzte und die er nach dessen Ende, frisch im Amt bestätigt, am Wochenende wiederholte: "Wir werden uns von starkem Wind, unruhiger See und selbst gefährlichen Stürmen nicht einschüchtern lassen." Es ist, wenn man so will, die chinesische Antwort auf die Feststellung in der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten, die Volksrepublik sei der einzige Staat weltweit, der nicht nur die Absicht, sondern auch die Kapazitäten habe, "die globale Ordnung neu zu formen", und auf die offene Ankündigung, Washington werde alles daran setzen, "China niederzukonkurrieren". Die nächsten Jahre werden also, höflich formuliert, turbulent."