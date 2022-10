ALIGN TECHNOLOGY - Kurseinbruch nach Quartalszahlen

Align Technology Inc. - WKN: 590375 - ISIN: US0162551016 - Kurs: 221,640 $ (Nasdaq)

Die Aktie des Medizintechnikunternehmens Align Technology schloss gestern an der Nasdaq bei 221,64 USD. Aktuell wird die Aktie bei 179,44 USD getaxt. Sie verliert also 19 % gegenüber dem gestrigen Schlusskurs. Grund dafür sind die gestern nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen. Diese enttäuschten stark. Analysten hatten mit einem Gewinn von 2,18 USD je Aktie und einem Umsatz von 973,03 Mio. USD gerechnet. Das Unternehmen vermeldete aber 1,36 USD bzw. 890,3 Mio. USD.

Die Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 737,45 USD aus dem September 2021 in einer starken Abwärtsbewegung. Das alte Allzeithoch bei 398,88 USD aus dem September 2018 bot dabei nur temporär Halt. In der letzten Woche notierte der Wert im Tief bei 192,63 USD. Danach erholte er sich zwar. Aber diese Erholung wird mit der Reaktion auf die Zahl abgebrochen.

Weitere Verkaufswelle droht

Ein Boden ist in der Aktie von Align Technology nicht in Sicht. Die Aktie kann kurzfristig noch auf eine alte Flagge bei aktuell ca. 160 USD oder sogar an das Tief aus dem März 2020 bei 127,88 USD zurückfallen.

Ein Kaufsignal, das mehrere Wochen bis einige Monate tragen könnte, ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 225,86 USD. Dann wäre ein Anstieg gen 333,17 USD möglich.

Fazit: Die aktuellen Zahlen und die Reaktion darauf bestätigen die Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch. Ein Boden ist nicht in Sicht.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)