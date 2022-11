EQS-Adhoc: Ad hoc: MorphoSys' Lizenzpartner Roche veröffentlicht ein Update zum Phase 3-Programm GRADUATE mit Gantenerumab bei früher Alzheimer-Erkrankung

EQS-Ad-hoc: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Planegg/München, 14. November 2022 Ad hoc: MorphoSys' Lizenzpartner Roche veröffentlicht ein Update zum Phase 3-Programm GRADUATE mit Gantenerumab bei früher Alzheimer-Erkrankung Die GRADUATE-Studien erreichten nicht den primären Endpunkt Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gibt heute bekannt, dass ihr Lizenzpartner Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) ein Update zu den GRADUATE I und II Studien zur Untersuchung von Gantenerumab bei früher Alzheimer-Erkrankung (AD) gegeben hat. Die Studien haben ihren primären Endpunkt, die Verlangsamung des klinischen Krankheitsverlaufs, nicht erreicht. Der Abbau von Beta-Amyloid, dem Protein, das sich zu Plaques im Gehirn von Menschen mit Alzheimer-Krankheit ablagert, war geringer als erwartet. Gantenerumab wurde gut vertragen, einschließlich der subkutanen Verabreichung. Im Rahmen des Phase 3-Programms GRADUATE wurden die Verträglichkeit und Wirksamkeit von Gantenerumab bei Menschen mit leichter kognitiver Störung (mild cognitive impairment - MCI) aufgrund einer Alzheimer-Erkrankung oder einer leichten Alzheimer-Demenz über einen Zeitraum von 27 Monaten untersucht. Im September 2000 schloss MorphoSys eine weltweite Kooperationsvereinbarung mit Roche ab. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist Roche vollständig für die klinische Entwicklung und die mögliche Vermarktung von Gantenerumab verantwortlich. MorphoSys hat Anspruch auf gestaffelte Tantiemen zwischen 5,5 % und 7,0 % der Nettoumsätze mit Gantenerumab sowie auf potenzielle erfolgsabhängige, regulatorische Meilensteinzahlungen. MorphoSys wird 40 % der zukünftigen Tantiemen auf Gantenerumab einbehalten und 60 % an Royalty Pharma weiterleiten. *** ENDE DER AD-HOC-MITTEILUNG



Über MorphoSys Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen nutzen wir modernste Wissenschaft und Technologien, um neuartige Krebsmedikamente zu entdecken, zu entwickeln und Patienten zur Verfügung zu stellen. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.de. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter .

