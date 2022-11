PEPSICO - Aktie stürmt spritzig auf ein neues Allzeithoch

PepsiCo Inc. - WKN: 851995 - ISIN: US7134481081 - Kurs: 183,860 $ (Nasdaq)

Ein sehr gutes Beispiel, wie fundamentale Impulse eine neue Trendbewegung auslösen können, lieferte im Oktober die Aktie von PepsiCo. Der Wert stürmt heute sogar auf ein neues Allzeithoch.

Der Quartalsbericht im Oktober fiel gut aus. So steigerte Pepsi den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um knapp 9 % auf 21,97 Mrd. USD. Analysten hatten mit 20,78 Mrd. USD über 1 Mrd. USD weniger erwartet. Der operative Gewinn legte um 6,1 % auf 3,35 Mrd. USD zu. Unterm Strich verdiente PepsiCo mit 1,97 USD auch deutlich mehr als es der Markt erwartet hatte.

Das Management hob die Jahresprognose an und erwartet nun ein organisches Umsatzwachstum von 12 % (ursprünglich 10 %). Der Gewinn je Aktie so währungsbereinigt um 10 % steigen nach zuvor 8 %. Der Analystenkonsens liegt inzwischen bei 6,78 USD je Aktie.

Bullische Konsolidierung wird aufgelöst

Die Aktie sprang daraufhin deutlich an und hat inzwischen wieder eine wichtige Pullback-Linie der vergangenen Monate erreicht. Nach einer bullischen Konsolidierung in Form einer a-b-c bzw. Flagge bricht sie intraday auf ein neues Allzeithoch aus. Reicht die Power der Käufer tatsächlich aus, die Aktie über der bislang eindämmenden Linie zu halten, wäre ein starkes Folgekaufsignal aktiviert. Ziele liegen in diesem Fall kurzfristig bei 187 USD und mittelfristig um 198 USD. Absicherungen können bereits unter das Tief bei 175,42 USD in den Markt gelegt werden, wo inzwischen auch der EMA50 verläuft.

Fazit: Die Aktie von PepsiCo ist interessant für Ausbruchstrader bzw. Anleger, die den Relative-Stärke-Ansatz verfolgen.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 79,47 84,87 87,52 Ergebnis je Aktie in USD 6,26 6,78 7,29 KGV 29 27 25 Dividende je Aktie in USD 4,25 4,51 4,81 Dividendenrendite 2,31 % 2,45 % 2,62 % *e = erwartet

PepsiCo-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)