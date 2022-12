Powell beginnt neue Phase der FED-Rhetorik: Ein Fazit seiner Rede!

Was die Rhetorik betrifft, schlägt die FED ein neues Kapitel auf. Die Message ändert sich auf „nicht so hoch wie befürchtet, dafür aber längere Zeit auf erhöhtem Niveau“. Der Zinsgipfel wird das Niveau von 5% vermutlich nie erreichen, und in einer Spanne von 4,5% bis 4,75% landen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Spanne lag gestern Abend bei knapp 47%, basierend auf dem Fed Watch Tool. Es ist denkbar, dass die Anhebung um 50 Basispunkte am 14. Dezember bereits die letzte Anhebung sein wird.



00:00 - Intro

00:38 - Rede von Powell: Reaktion des Marktes

02:09 - Wo liegt der neue Zinsgipfel?

07:03 - Welche Folgen hat das hohe Zinsniveau?

11:13 - Bärenmarkt Ende? | Fazit der Rede

11:46 - Wirtschaftsdaten | Arbeitsmarkt kühlt ab

16:38 - Zusammenfassung

17:56 - Staatsanleihen

19:00 - Okta | Splunk | Box

21:27 - Snowflake

22:51 - Salesforce

25:56 - Dezember Statistiken

28:10 - Risikohinweis

