Verkaufsdruck hält an | Rezessionsangst wächst | REITS schliessen Tore

Die Talfahrt setzt sich zur Wochenmitte fort, mit einer seit Montag deutlich eingetrübte Stimmung. Anleger fangen an die Hoffnung auf eine Jahresend-Rallye zu beerdigen, zumal fundamental betrachtet der Glaube an das Comeback ohnehin nie besonders ausgeprägt war. Die Debatte, die an der Wall Street geführt wird, ist schizophren. Der Arbeitsmarkt und Einkaufsmanager Index der Dienstleister fielen im November robust aus, was die Angst vor einem höheren Zinsgipfel anfacht. Gleichzeitig sind es aber die wachsenden Ängste vor einer stärkeren Abkühlung oder Rezession, die den Aktienmarkt bremsen. Der einbrechende Ölpreis, die Talfahrt bei den Aktien der Banken und Chinas schwache November-Importe und Exporte, sind ein Indiz dafür. Mit der deutlich eingetrübten Stimmung, verbessert sich die Chance einer positiven Reaktion auf die Erzeugerpreise und das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, die beide am Freitag gemeldet werden. Gleiches betrifft die am 13. Dezember anstehenden November-Verbraucherpreise, wie auch die FED-Tagung am 14. Dezember. Sehen wir erneut Zeichen, dass die Inflation an Dynamik verliert, und die Wall Street reagiert darauf negativ, spricht das Bände. Damit wird untermauert, dass sich der Fokus der Wall Street verlagert! Weg vom Thema der Inflation und Zinspolitik, hin zu den Wirtschaftsängsten und der wachsenden Sorge vor enttäuschenden Ergebnissen.



00:00 - Intro

00:24 - Es geht abwärts | Rezessionsangst

02:19 - Vorbereitung auf Abkühlung

03:30 - Apple | Tesla | Airbnb

06:26 - Wirtschaft verliert an Dynamik

07:35 - Das wird wichtig | Inflationsdaten

10:10 - REITS schließen Tore | SL Green Realty

13:33 - Zusammenfassung der Woche

14:28 - Wirtschaftsdaten aus China

15:55 - China: Lockerung der Covid-Restriktionen

20:15 - Ergebnisse (u.a. Microsoft, Disney)

24:04 - Ausblick auf heute Abend

24:40 - Kulturelle Unterschiede | Meine Strategie



