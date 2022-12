Trotz Zinserhöhung: Anstatt in die Produkte der Allianz investiere ich lieber in die Aktie

Die Allianz (WKN: 840400) steht derzeit im Mittelpunkt vieler Schlagzeilen. Es gibt ein beinahe historisches Ereignis, das der Auslöser ist: Der DAX-Versicherer erhöht das erste Mal in 15 Jahren den sogenannten Garantiezins bei Lebensversicherungen. Das Leben-Produkt bietet dadurch eine Gesamtverzinsung von 3,5 % an.

Allerdings zeigt mir das weiterhin: Anstatt in die Produkte, die durchaus ihre Berechtigung in gewissen Lebenshalten haben mögen, investiere ich lieber in die Aktie. Die Allianz ist eine interessante und weiterhin günstige Wahl, die durchaus ein höheres Renditeversprechen abgeben kann.

Anstelle der Produkte: Die Allianz-Aktie im Blick

3,5 % Garantiezins bei der Lebensversicherung ist nicht schlecht. Für ein konservatives Produkt ist es sogar ziemlich attraktiv. Jedoch bietet die Allianz-Aktie eine langfristig höhere Rendite für Investoren. Alleine die Dividendenrendite von über 5 % und die zusätzlichen 1,2 % Rendite, die die Aktienrückkäufe ermöglichen, verdeutlichen: Bei der Dividendenaktie ist das Renditepotenzial langfristig höher.

Natürlich ist es auch das Risiko. Wir als Investoren tragen das unternehmensorientierte Risiko mit. Dafür gibt es auf bereinigter Basis jedoch eine Gewinnrendite von voraussichtlich ca. 9 % pro Jahr. Das heißt: Auch hier kann die Gesamtrendite höher ausfallen. Und in diesem Betrachtungskreis haben wir noch nicht einmal ein mögliches, moderates Wachstum eingepreist.

Die Allianz-Aktie gilt für viele Investoren als konservativ. Nicht nur, weil der Versicherer ein bekannter Blue-Chip ist. Nein, sondern weil der Versicherer zum Beispiel seit fast anderthalb Jahrzehnten eine zumindest stets beständige Dividende an die Investoren ausgezahlt hat. Aber auch, weil das Geschäftsmodell als Versicherer solide Prämien und Gewinne, unter anderem auch aufgrund des Anlagegeschäfts, zu verzeichnen hatte.

Zudem könnte die Allianz-Aktie von den steigenden Zinsen profitieren. Mit solchen Konditionen bei der Lebensversicherung dürfte auch das Interesse der Verbraucher und Sparer an derartigen Produkten klettern. Belebt sich die Sparte, so kann es weitere Zuwächse geben. Das kann ein Fundament für einen mittel- bis langfristig höheren Aktienkurs sein.

Die Aktie ist für mich eine gute Wahl!

Unterm Strich ist die Allianz-Aktie für mich eine gute Wahl. Als Investor, der Jahrzehnte für seinen Erfolg Zeit hat, setze ich gerne auf die Dividende, Aktienrückkäufe, das Geschäft als Versicherer und den Zinseszinseffekt, den mir die Gesamtheit dieses Unternehmens bieten kann. Das ist für mich attraktiver als die Produkte.

Aber auch die neue Attraktivität der Produkte kann ein Grund sein, dass die Allianz-Aktie gerade jetzt interessanter wird. Das könnte ein moderates Wachstum bringen und Foolishen Investoren somit insgesamt eine sehr solide Gesamtrendite. Wie gesagt: Langfristig orientiert und mit dem unternehmerischen Risiko.

Der Artikel Trotz Zinserhöhung: Anstatt in die Produkte der Allianz investiere ich lieber in die Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022