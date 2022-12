INTEL - Doppelboden oder Einbruch ans 2012er-Tief?

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 26,830 $ (Nasdaq)

Ein gewaltiges Doppeltop bei rund 69,00 USD beendete im April 2021 eine steile, jahrelange Aufwärtstrendphase bei der Aktie von Intel und mit dem Bruch des Zwischentiefs bei 43,63 USD wurde das entsprechende Trendwendesignal aktiviert. In den folgenden Monaten fiel der Wert bis an das Tief des Jahres 2015 bei 24,87 USD, ehe an diesem Abwärtsziel die erwartete Erholung gestartet werden konnte.

Diese steht jetzt auf dem Prüfstand, denn der Aktie gelang es nicht einmal, an den Widerstand bei 33,23 USD zu klettern. Schon bei 31,35 USD stoppte der Anstieg und wurde zuletzt wieder abverkauft. Sollte die Aktie von Intel jetzt also keinen tragfähigen Boden zwischen 24,87 und 25,57 USD ausbilden können, droht unter dem Jahrestief eine weitere Verkaufswelle bis an das nächste Abwärtskursziel, das Tief des Jahres 2012 bei 19,23 USD. Zwischenerholungen im Bereich von 22,00 USD wären dabei nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein.

Um sich überhaupt wieder in neutrales Gebiet zurückzuarbeiten, müssten die Anteile des Chipriesen mindestens wieder über 29,00 USD ansteigen. Doch erst ein Anstieg über 31,33 USD würde für ein solides Kaufsignal sorgen.

