EQS-Adhoc: Semperit AG Holding: Änderung im Aufsichtsrat der Semperit AG Holding

Semperit AG Holding

Semperit AG Holding: Änderung im Aufsichtsrat der Semperit AG Holding



27.12.2022 / 12:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc Mitteilung Änderung im Aufsichtsrat der Semperit AG Holding Wien, Österreich, 27. Dezember 2022 – Herbert Ortner legt seine Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Semperit AG Holding zurück und scheidet aus dem Aufsichtsrat aus. Die Agenden des Vorsitzenden des Aufsichtsrates wird bis zur nächsten Hauptversammlung am 25. April 2023 interimistisch der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, Dr. Stefan Fida, übernehmen. Bei der 134. ordentlichen Hauptversammlung im April 2023 wird der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding Cord Prinzhorn zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen, der für die künftige Übernahme des Vorsitzes designiert ist. Für Rückfragen:

Monika Riedel

Director Group Brand Management,

Corporate Spokesperson

+43 676 8715 8620

monika.riedel@semperitgroup.com





Judit Helenyi

Director Investor Relations

+43 676 8715 8310

judit.helenyi@semperitgroup.com www.semperitgroup.com www.linkedin.com/company/semperit-ag



Über Semperit Die börsennotierte Semperit AG Holding ist eine international ausgerichtete Unternehmensgruppe, die in den Sektoren Industrie und Medizin Produkte aus Kautschuk entwickelt, produziert und in über 100 Ländern weltweit vertreibt: Hydraulik- und Industrieschläuche, Fördergurte, Rolltreppen-Handläufe, Bauprofile, Seilbahnringe, Produkte für den Eisenbahnoberbau und Untersuchungs- und Operationshandschuhe. Die Zentrale des österreichischen Traditionsunternehmens, das seit 1824 besteht, befindet sich in Wien. Die Semperit-Gruppe beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiter, davon rund 3.800 in Asien und rund 900 in Österreich (Wien und Produktionsstandort Wimpassing, Niederösterreich). Zur Gruppe gehören weltweit 16 Produktionsstandorte sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien, Australien und Amerika. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1.182,2 Mio. EUR sowie ein EBITDA von 361,8 Mio. EUR. 27.12.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com