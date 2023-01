ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt AMD auf 'Market-Perform' - Ziel 80 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat AMD von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 80 US-Dollar gesenkt. Zwar habe sich der Chipkonzern im vergangenen Jahr besser entwickelt als der Rivale Intel, doch habe sich das PC-Marktumfeld verschlechtert, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Investoren dürften daher vorsichtig bleiben, bis sich ein Boden abzeichne./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 03:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2023 / 03:08 / UTC

