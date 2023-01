EQS-News: KPS AG: KPS übertrifft Umsatzprognose für 2021/2022 und blickt optimistisch in das neue Geschäftsjahr 2022/2023

EQS-News: KPS AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

KPS AG: KPS übertrifft Umsatzprognose für 2021/2022 und blickt optimistisch in das neue Geschäftsjahr 2022/2023



26.01.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KPS übertrifft Umsatzprognose für 2021/2022 und blickt optimistisch in das neue Geschäftsjahr 2022/2023 KPS steigerte den Umsatz um 13,6 % auf 179,5 Mio. € und übertrifft ihre ursprüngliche Prognose, ein mittleres bis hohes einstelliges Umsatzwachstum zu erzielen.

Das EBITDA lag insbesondere bedingt durch Personalaufbau und einem verstärkten Einsatz von Service-Providern mit 21,7 Mio. € auf Vorjahresniveau und entspricht der im Januar 2022 veröffentlichten Prognose.

Bedingt durch einen rückläufigen Aufwand für Abschreibungen konnte das EBIT um 6,7 % auf 14,3 Mio. € gesteigert werden. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 9,5 % auf 9,6 Mio. €. Unterföhring/München, 26. Januar 2023 – Die KPS AG (WKN: A1A6V4 / ISIN: DE000A1A6V48), Europas führende Unternehmensberatung für Digitale Transformation und Prozessoptimierung im Handel, veröffentlicht die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021/2022. Belebung der Nachfrage nach ERP-Transformationsprojekten auf dem deutschen Markt und robuste Nachfrage auf den ausländischen Märkten Im Geschäftsjahr 2021/2022 erzielte KPS einen Umsatz in Höhe von 179,5 Mio. € (Vorjahr: 158,0 Mio. €). Dies entspricht einem Zuwachs um 13,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei verzeichnete KPS auf ihren inländischen und ausländischen Märkten gleichermaßen ein robustes Wachstum. In Deutschland verspürte KPS eine deutliche Erholung der Nachfrage nach ERP-Transformationsprojekten. Der inländische Umsatz stieg entsprechend um 10,9 % auf 74,9 Mio. €. Auf ihren ausländischen Märkten blieb die Nachfrage nach ERP- und E-Commerce-Projekten wie bereits in den Vorjahren auf einem hohen Niveau. So konnte der Umsatz in der Schweiz um 44,2 % auf 19,6 Mio. € und in Großbritannien um 18,8 % auf 22,9 Mio. € gesteigert werden. KPS baut die eigene Beratermannschaft deutlich aus Um zukünftig den vergleichsweise hohen Einsatz von externen Service-Providern reduzieren zu können und das eigene Know-how weiter zu stärken, hat KPS im Geschäftsjahr 2021/2022 kräftig in eigene Mitarbeiter:innen investiert. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter:innen erhöhte sich von 647 im Geschäftsjahr 2020/2021 um 12,1 % auf 725 in der Berichtsperiode 2021/2022. Durch die Stärkung der Beratungskompetenz und die Schaffung weiterer Kapazitäten für zukünftiges Wachstum geht KPS davon aus, die Profitabilität schrittweise verbessern zu können, da sukzessive der Anteil der Service-Provider und Freelancer reduziert werden kann. EBITDA auf dem Niveau des Vorjahres – Ergebnis nach Steuern steigt um 9,5 % Das EBITDA lag mit 21,7 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres. Treiber der EBITDA-Entwicklung waren mehrere, ergebnisdämpfende Faktoren. Aufgrund des stark anziehenden Projektvolumens hat KPS verstärkt auf Service-Provider und Freelancer zurückgegriffen, um das hohe Projektvolumen abwickeln zu können. Zudem hat sich der Projektmix im Vergleich zum Vorjahr geändert, da sich mehrere Projekte in der Frühphase befanden, die im Vergleich zu reifen Projekten eine geringere Profitabilität aufzeigen. Darüber hinaus war das Ergebnis durch die hohe Zahl an Neueinstellungen belastet. Berater:innen benötigen in der Regel neun bis zwölf Monate Einarbeitungszeit, bevor sie dieselbe Effizienz wie die vorhandene und eingearbeitete Beratermannschaft erzielen können. Ferner wirkten sich die allgemeinen Kostensteigerungen im Bereich Personal rückläufig auf die Ergebnis-Entwicklung aus. Das EBIT erhöhte sich um 6,7 % auf 14,3 Mio. €. Das Ergebnis nach Steuern stieg um 9,5 % auf 9,6 Mio. €. Vorschlag einer Dividende in Höhe von 19 Euro Cents Auf der Hauptversammlung am 10.05.2023 werden Aufsichtsrat und Vorstand eine Dividende in Höhe von 0,19 € je Aktie vorschlagen. Der Dividendenvorschlag entspricht der für das Geschäftsjahr 2020/21 ausgeschütteten Dividende und berücksichtigt den erwirtschafteten Jahresüberschuss sowie Unsicherheiten aus dem Krieg in der Ukraine und den damit gestiegenen konjunkturellen Risiken. KPS blickt trotz erhöhter Unsicherheiten durch den Krieg in die Ukraine optimistisch in das Geschäftsjahr 2022/2023 Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte in der abgelaufenen Berichtsperiode 2021/2022 nur marginale Effekte auf den Geschäftsverlauf. KPS unterhält keine Kundenbeziehungen in Russland und der Ukraine. Zudem hatte KPS keine Nearshore-Standorte oder Dienstleister in den Ländern. Der Krieg hat die Unsicherheiten erhöht, die konjunkturellen Aussichten eingetrübt und zu hohen allgemeinen Preissteigerungen geführt. Das Kerngeschäft der KPS besteht aus der Durchführung von Transformations- und E-Commerce-Projekten für Unternehmen. Mit einem Anteil von rund 70 % gemessen am Konzern-Umsatz ist der Handel die wichtigste Branche für die KPS-Gruppe. Rückläufiger Konsum und anhaltend hohe Inflationsraten könnten zu einer Zurückhaltung bei Projektvergaben führen. Insgesamt blickt KPS optimistisch in die Zukunft. Zum einen bleibt die Notwendigkeit der Unternehmen, ihre Systeme und Prozesse weiter zu digitalisieren, hoch. Zum anderen sieht sich KPS mit ihrer Projekt-Pipeline und dem Projekt- und Ländermix gut positioniert, um ihren Wachstumskurs fortsetzen zu können. Basierend auf der Datenlage und den vorliegenden Informationen im Januar 2023 prognostiziert der Vorstand, den Umsatz im Geschäftsjahr 2022/2023 im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr 2021/2022 steigern zu können. Zudem geht der Vorstand davon aus, das EBITDA im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigern zu können. Der ausführliche Geschäftsbericht 2021/2022 steht ab sofort hier zum Download zur Verfügung. 26. Januar 2023 KPS AG Der Vorstand

Über die KPS AG KPS treibt gemeinsam mit seinen Kunden kontinuierlich die Beschleunigung der digitalen Transformation voran und gestaltet schon heute mit ganzheitlichem Blick die Welt von morgen: smarte Best-Practice Prozesse und herausragende Customer Experience entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der individuellen Kundeninteraktion über die Supply Chain und das operative Kerngeschäft bis zu den Finanzen. Das Münchner Beratungshaus ist der führende Partner für Handels- und Konsumgüterunternehmen in der Strategie-, Prozess- und Technologieberatung und setzt in der Implementierung auf das zukunftsorientierte Prinzip der Composable Architecture mit Best-of-breed-Lösungen von SAP, Mirakl, Salesforce, Commercetools, Spryker, Dynamic Yield, Emarsys u.a.m. Für seine Leistungen ist KPS vielfach ausgezeichnet worden, als Beste Berater, Top 100 Innovator, Digital Experience Service-Provider, Hidden Champion und SAP Diamant Partner des Jahres für Handel und Konsumgüter sowie als weltweit führende SAP-Beratung für Customer Experience. www.kps.com KPS AG

Beta-Straße 10H

85774 Unterföhring

Telefon: +49 (0) 89 356 31-0

Telefax: +49 (0) 89 356 31-3300

E-Mail: ir@kps.com

26.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com