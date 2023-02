dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit Gewinnen erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Erwartungsgemäße Zinssignale der US-Notenbank Fed stellen die Anleger am Donnerstag wohl zunächst zufrieden. Der Dax dürfte mit Kursgewinnen in den Handel starten und könnte seine bisherige Jahresbestmarke übertreffen. Der Broker IG taxierte den Index zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,6 Prozent höher auf 15 278 Punkte. Das bisherige Jahreshoch ist mit knapp 15 270 Zählern mittlerweile zwei Wochen alt. Der VP Bank zufolge können die Anleger auf ein baldiges Ende des Zinsanhebungszyklus hoffen. Hinzu kommen die nachbörslich starken Resultate des Social-Media-Konzerns Meta (Facebook, Instagram) als Stimmungstreiber. Die Augen sind nun vor allem auf die Europäische Zentralbank (EZB) gerichtet, die am Donnerstag genauso wie die Bank of England ihren Zinsentscheid und Signale für die Zukunft abgibt. Außerdem kommt die Berichtssaison in Deutschland in Fahrt - mit Resultaten der Deutschen Bank sowie von Siemens Healthineers und Infineon . In den Vereinigten Staaten kommt spät am Abend der große Wurf in der Technologiebranche mit Resultaten von Amazon , Alphabet und Apple .

USA: - TECHWERTE STARK - Die New Yorker Aktienmärkte haben am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed deutlich angezogen. Vor allem an der Tech-Börse Nasdaq brannten die Anleger ein kleines Kursfeuerwerk ab: Der Auswahlindex Nasdaq 100 sprang um bis zu knapp drei Prozent nach oben und behauptete am Ende ein Plus von 2,16 Prozent auf 12 363,10 Punkte. Beim marktbreiten S&P 500 reichte es letztlich immerhin für einen Anstieg um 1,05 Prozent auf 4119,21 Punkte. Dagegen hinkte der Leitindex Dow Jones Industrial - wie schon seit Jahresbeginn - deutlich hinterher: Er verabschiedete sich 0,02 Prozent fester bei 34 092,96 Zählern aus dem Handel, nachdem er zuvor bis zu knapp eineinhalb Prozent verloren hatte.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Donnerstag nach dem Fed-Zinsentscheid teils zurückgehalten. Etwas deutlichere Gewinne gab es in Südkorea. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen notierte derweil zuletzt leicht im Minus, ebenso der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27 402,05 Punkten und damit 0,2 Prozent höher. Die US-Notenbank Fed hatte wegen der anhaltend hohen Inflation ihren Leitzins wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Gleichzeitig stellte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Es sei zu früh, um im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise den "Sieg" zu verkünden. "Wir sind der Meinung, dass es da noch einiges zu tun gibt."

DAX 15180,74 +0,35% XDAX 15256,25 +0,42% EuroSTOXX 50 4171,44 +0,19% Stoxx50 3837,06 -0,42% DJIA 34092,96 +0,02% S&P 500 4119,21 +1,05% NASDAQ 100 12363,10 +2,16%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 137,06 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1020 +0,29% USD/Yen 128,51 -0,24% Euro/Yen 141,64 +0,06%

ROHÖL:

Brent 83,45 +0,61 USD WTI 77,08 +0,67 USD

