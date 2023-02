EQS-News: Aduro Clean Technologies liefert ein Update im Hinblick auf die gemeinsame Forschungsinitiative mit der Western University

EQS-News: Aduro Clean Technologies Inc. / Schlagwort(e): Kooperation/Research Update

Aduro Clean Technologies liefert ein Update im Hinblick auf die gemeinsame Forschungsinitiative mit der Western University



02.02.2023 / 13:05 CET/CEST

Sarnia, Ontario (Kanada), den 2. Februar 2023 - Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl sowie erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, freut sich, über den aktuellen Stand seines gemeinsamen Forschungsprojekts „Tuning Supercritical Fluids for Polymer Recycling to Monomers and Chemicals" berichten zu können. Am 27. Oktober 2022 gab das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der University of Western Ontario („Western University") bekannt, dass ihr gemeinsames Forschungsprojekt von der National Sciences and Engineering Research Council („NSERC") Alliance und dem Mitacs Accelerate Grants Program („Mitacs") mit nicht-rückzahlbaren Fördermitteln in Höhe von 1,15 Mio. CAD unterstützt wird. Aduro wird weitere 382.500 CAD beisteuern, so dass sich das Projektbudget auf insgesamt 1,53 Millionen CAD beläuft. Ziel dieses gemeinsamen Forschungsprojekts ist es, die Auswirkungen von intrinsischen und extrinsischen Verunreinigungen wie Lebensmitteln, organischen Abfällen, Weichmachern und Füllstoffen, die in Kunststoffrohstoffen unter verschiedenen Bedingungen vorhanden sind, auf die Qualität, den Ertrag und die Prozessgestaltung zu bewerten. Das Projekt zielt auch auf die Verbesserung der Vor- und Nachbearbeitungstechniken ab. Das kommerzielle Ziel besteht darin, effiziente Strategien zu entwickeln, die den Bedarf an kostspieligen Sortier- und Trennsystemen während der Vorverarbeitung minimieren. Das Projekt soll das Hydrochemolytic™-Verfahren für das chemische Recycling von Kunststoffen aus Verbraucher- und Industrieabfällen weiter verbessern. Das gesamte geistige Eigentum, das aus dem gemeinsamen Forschungsprojekt hervorgeht, ist Eigentum von Aduro. Das Projekt wird 18 hochqualifizierte Mitarbeiter beschäftigen, die sich dem Kommerzialisierungsprogramm von Aduro widmen. Aduro wird alle zwei Wochen mit dem Team der Western University kommunizieren, um den Erfolg des Projekts zu gewährleisten.



Das dreijährige Forschungsprojekt, das von Dr. Paul A. Charpentier und Dr. Cedric L. Briens von der Western University geleitet wird, begann im Januar 2023. Bislang haben die Hauptprüfer ein Team von sechs Forschern rekrutiert, die im ersten Jahr mit der Arbeit an den Projektzielen beginnen werden. Im ersten Jahr des Projekts wird das Forschungsteam die Literatur über intrinsische und extrinsische Verunreinigungen in verschiedenen Kunststoffen und Verbundwerkstoffen gründlich auswerten. Außerdem werden sie ein Sichtzellenreaktorsystem entwerfen, bauen und in Betrieb nehmen, um verschiedene Arten von Kunststoffen zu untersuchen. Darüber hinaus werden Experimente in einem Batch-Reaktorsystem durchgeführt, um das Verhalten von Additiven und Füllstoffen besser zu verstehen sowie die Löslichkeit von Ketten- und Stufenkunststoffen in verschiedenen Lösungsmitteln zu untersuchen. Das Endziel besteht darin, die Wechselwirkungen und die Produktqualität von Mischkunststoffen für die Aufbereitung zu bestimmen. „Wir haben bisher große Fortschritte bei der Rekrutierung, Befragung und Einarbeitung des ersten Projektteams gemacht", sagte Dr. Paul Charpentier. „Die Beteiligung von Aduro und ihr Engagement bei den Rekrutierungsbemühungen waren von unschätzbarem Wert. Die Unterstützung und die aktive Beteiligung unseres Industriepartners sind bei der Durchführung dieses Forschungsprojekts von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass wir sein Potenzial zur Erzielung positiver Ergebnisse optimal nutzen, was im Gegenzug einen Wandel in der Branche bewirken könnte. Ich bin begeistert, Teil dieses spannenden Projekts zu sein, und freue mich auf den Weg, der vor uns liegt." „Es ist sehr befriedigend zu sehen, wie Dr. Charpentier und Dr. Briens die Führung übernehmen, um das Projekt von der Planung in die Tat umzusetzen. Dieses Forschungsprojekt wird uns ein tiefgreifendes Verständnis der Probleme im Zusammenhang mit Verunreinigungen in Kunststoffabfällen vermitteln. Ziel ist die Vereinfachung und Optimierung unserer Vorverarbeitungsbedingungen für eine höhere Effizienz beim chemischen Recycling von gemischten Kunststoffabfällen", sagte Ofer Vicus, Vorstandsvorsitzender von Aduro. „Wir heißen die neuen Forscher der Western University herzlich willkommen und sind dankbar für die Unterstützung von NSERC und Mitacs. Wir freuen uns darauf, in Zukunft über die Fortschritte des Projekts zu berichten." Über die Western University Die Western University in London, Ontario (Kanada), ist eine führende forschungsintensive Universität, die für ihr Engagement für akademische Spitzenleistungen und den Erfolg ihrer Studenten bekannt ist. Die 1878 gegründete Universität bietet über 400 Studiengänge in 12 Fakultäten an, darunter Kunst- und Geisteswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Gesundheitswissenschaften und Sozialwissenschaften. Mit ihren über 38.000 Studenten ist die Western University bestrebt, eine dynamische und integrative Gemeinschaft zu fördern, die die Studenten auf eine sinnvolle Karriere und lebenslanges Lernen vorbereitet. Weitere Informationen finden Sie hier: www.eng.uwo.ca/people/pcharpentier/index.html Über die National Sciences and Engineering Research Council („NSERC“) Alliance NSERC ist die größte Bundesbehörde, die für die Finanzierung von Forschung im naturwissenschaftlichen und Engineering-Bereich in Kanada zuständig ist. NSERC stellt Universitätsprofessoren, Studenten und kanadischen Unternehmen Mittel für Forschung und Ausbildung zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter www.nserc-crsng.gc.ca/index_eng.asp Über Mitacs Mitacs ist eine gemeinnützige nationale Forschungsorganisation, die in Partnerschaften mit der kanadischen Wissenschaft, der Privatwirtschaft und der Regierung Forschungs- und Ausbildungsprogramme in Bereichen durchführt, die mit industrieller und sozialer Innovation in Verbindung stehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mitacs.ca/en Über Aduro Clean Technologies Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder regenerativ erzeugte Chemikalien. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet - ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Ofer Vicus, CEO ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations ir@adurocleantech.com +1 604-362-7011

Investor Cubed Inc. Neil Simon, CEO nsimon@investor3.ca + 1 647 258 3310 Zukunftsgerichtete Aussagen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, beinhalten nachteilige Marktbedingungen und andere Faktoren jenseits der Kontrolle der Parteien. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

02.02.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

