Original-Research: Skyharbour Resources Ltd. (von hanseatic stock publishing ...

Unternehmen: Skyharbour Resources Ltd. ISIN: CA8308166096 Anlass der Studie: Research (Update) Letzte Ratingänderung: Analyst: Research Update zu Skyharbour Resources Ltd. Das kanadische Explorationsunternehmen Skyharbour Resources Ltd. (TSX.V: SYH, OTCQX: SYHBF, FSE: SC1P) hält ein großes, hochgradiges Portfolio an Uranprojekten in Kanada. In den Flaggschiffprojekten wird auf Ressourcenbeschreibungen und neue Entdeckungen hingearbeitet. Das Unternehmen weitet darüber hinaus seine Prospect Generator-Strategie aus. Investmentansatz Seit unserer Initial Coverage Studie zum Uranexplorer Skyharbour Resources im Februar 2021 stieg die Marktbewertung des Unternehmens bereits deutlich an. Dabei haben sich auch die Rahmenbedingungen im Uranmarkt weiter verbessert. Während Deutschland nun kurz vor dem endgültigen Atomausstieg steht, wird auf globaler Ebene hingegen die Nuklearenergie verstärkt ausgebaut. Zunehmender Elektrizitätsbedarf durch die E-Mobilität, die CO2-Reduktion in der Energiegewinnung oder die Abkehr von fossilen Energieträgern führen vielfach zum Ausbau der Atomenergie und werden die Urannachfrage längerfristig hoch halten. Skyharbour Resources verfügt im Athabasca Basin im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan, der Region mit dem weltweit höchsten Uranvorkommen, über ein Portfolio an 18 Projekten mit z.T. hochgradigen Mineralisationen. Zwei Flaggschiff-Uranprojekte werden selbst bearbeitet, darunter das Hauptprojekt Moore, und zahlreiche weitere von strategischen Optionspartnern. Darunter befindet sich auch South Falcon East mit einer Inferred Uranressource. Risikoaffinen Investoren bietet die Aktie mittelfristig weiteres Upsidepotential in einem sich wandelnden globalen Energiemarkt. ++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses lesen Sie bitte unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/ ++ Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26379.pdf

