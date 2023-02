Der Dax dürfte etwas Schwung vom Freitagnachmittag zunächst in die neue Woche mitnehmen. Knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Rosenmontag signalisiert der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,3 Prozent auf 15.536 Punkte.

Nach seinem Jahreshoch vor zwei Wochen bei 15.658 Punkten trat der Dax zuletzt etwas auf der Stelle - vor allem wegen der in den USA wieder hochgekochten Zinssorgen. Der EuroStoxx 50 ließ sich weniger beirren und schaffte am Donnerstag einen weiteren Höchststand seit dreizehn Monaten. Der Auswahlindex der Eurozone wird am Montag 0,2 Prozent erholt vom schwächeren Freitag erwartet.

Insgesamt winkt den Anlegern ein ruhiger Wochenstart - weniger wegen der Rosenmontagsumzüge hierzulande, als wegen geschlossener US-Börsen am "President's Day".

Wer kauft Manchester United?

Vor allem zwei Meldungen vom späten Freitagabend erscheinen interessant. So gibt es eine Kaufofferte für den englischen Traditionsverein Manchester United, die für Teamviewer laut Händlern die Chance auf einen Ausstieg aus dem teuren Sponsorenvertrag erhöhen könnte.

Scheich Jassim Bin Hamad Al Thani, Vorsitzender einer der größten Banken Katars, bestätigte in einer Pressemitteilung, dass er ein Angebot für 100 Prozent des Manchester United Football Club abgegeben hat. Die US-amerikanischen Besitzer des englischen Fußballvereins, die Familie Glazer, hatte im Vorjahr bekannt gegeben, dass sie offen für Angebote seien. Am Samstag gab dann auch der britische Milliardär Sir Jim Ratcliffe und sein Petrochemie-Unternehmen Ineos ein offizielles Angebot ab.

Commerzbank: Herzlich willkommen im Dax

Fakt ist derweil, dass die Commerzbank mit dem Abschied des Gasherstellers Linde aus dem Dax Ende des Monats in den deutschen Leitindex zurückkehrt. Im Herbst 2018 hatten sie ihren Platz dort räumen und in den MDax absteigen müssen. Nun ist es der Frankfurter Großbank gerade noch rechtzeitig zur Indexanpassung gelungen, mit ihrem operativen Milliardenergebnis 2022 das von der Deutschen Börse 2021 eingeführte Profitabilitäts-Kriterium zu erfüllen. Im Index der mittelgroßen Werte werden sie erwartungsgemäß vom Windkraftanlagenbauer Nordex ersetzt.

Wall Street richtungslos

Die New Yorker Börsen haben sich am Freitag mit unterschiedlichen Vorzeichen in das lange Wochenende verabschiedet. Bevor am kommenden Montag der Tag der Präsidenten gefeiert wird, waren Zinssorgen das bestimmende Thema. Vor allem im Technologiesektor reagierten die Anleger verstimmt.

Allerdings konnten die wichtigsten Indizes ihre Verluste merklich reduzieren, der Dow Jones Industrial schaffte es sogar ins Plus. Trotz des finalen Anstiegs um 0,39 Prozent auf 33.826,69 Punkte beendete der Dow die Woche 0,1 Prozent tiefer. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte es mit Mühe vermeiden, dass seine Bilanz der vergangenen Tage noch negativ wurde. Nach dem Minus von 0,68 Prozent auf 12.358,19 Zähler liegt das Wochenergebnis bei plus 0,4 Prozent. Der breit gefasste S&P 500 beendete den Freitagshandel 0,28 Prozent niedriger mit 4.079,09 Zählern.

Überwiegend Gewinne an Asiens Börsen

Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag nach einem eher tristen zugelegt. In Tokio schloss der Nikkei 225 0,1 Prozent im Plus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index stieg um 0,9 Prozent und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann knapp zwei Prozent. Rückenwind lieferten die Marktstrategen der US-Investmentbank Goldman Sachs, die dem chinesischen Aktienmarkt bis Jahresende noch ein Plus von rund einem Viertel zutrauen, nachdem der Nach-Corona-Schwung zuletzt wegen geopolitischer Spannungen und Konjunktursorgen deutlich nachgelassen hatte.

Renten

Bund-Future 135,11 -0,15%

Devisen: Euro startet stabil in die Woche

Der Euro ist am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0690 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0625 Dollar festgesetzt.

Die Woche beginnt zumindest mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig. In der EUrozone stehen am Nachmittag lediglich Zahlen zur Verbraucherstimmung auf dem Programm, die an den Märkten in der Regel nur zur Kenntnis genommen werden. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags weitgehend Ruhe.

Euro/USD 1,0692 -0,03%

USD/Yen 134,06 -0,10%

Euro/Yen 143,34 -0,12%

Ölpreise legen zu Wochenbeginn leicht zu

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn leicht zugelegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,63 US-Dollar. Das waren 63 Cent mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 53 Cent auf 76,87 Dollar.

Im bisherigen Jahresverlauf tun sich die Erdölpreise schwer, eine klare Richtung einzuschlagen. Sie bewegen sich bei volatilem Handel in einer Spanne von etwa zehn Dollar. Auf der Nachfrageseite besteht einerseits die Hoffnung auf eine konjunkturelle Beschleunigung in China. Andererseits dämpfen die Zentralbanken mit ihrem Kampf gegen die hohe Inflation, der steigende Zinsen mit sich bringt, die Stimmung.

Auf der Angebotsseite hielt der mächtige Ölverbund Opec+ seine Förderung bis zuletzt stabil. Allerdings will Russland, das dem Verbund angehört, seine Förderung auf eigene Faust verringern. Hintergrund sind westliche Sanktionen, die Russland die Einnahmeerzielung aus dem Ölverkauf erschweren sollen.

Brent 83,63 +0,63 USD

WTI 76,87 +0,53 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 309 (304) EUR - 'BUY'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 260 (255) EUR - 'BUY'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 90 (84) EUR - 'OUTPERFORM'

- BARCLAYS STARTET ALPHAWAVE SEMI MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 160 PENCE

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 49 (43) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 98 (90) CHF - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 69 (65) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT SPECTRIS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3470 (3835) PENCE

- BERENBERG SENKT SPECTRIS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3470 (3835) PENCE

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AIR FRANCE-KLM AUF 1,25 (1,00) EUR - 'UNDERPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 145 (123) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 1270 (1220) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 128 (130) CHF - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 86 (88) CHF - 'SELL'

- JEFFERIES HEBT ORSTED AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 800 (600) DKK

- JPMORGAN HEBT STORSKOGEN AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 11 SEK

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 165 (160) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 108 (100) CHF - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT EDP AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR KAPITALMARKTTAG AM 2.3.

- UBS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 167 (155) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen

07:30 FRA: Faurecia, Jahreszahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen

22:30 AUS: BHP Group, Halbjahreszahlen

USA: Adtran, Jahreszahlen

Termine Konjunktur

CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

07:00 FIN: Verbraucherpreise 01/23

08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 01/23

08:30 CHE: BFS: Schweizerische Arbeitskräfteerhebung Q4/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 01/23

10:00 POL: Industrieproduktion 01/23

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 02/23

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 02/23 (vorläufig)

Sonstige Termine

09:15 DEU: Mündliche Verhandlung zur Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen das Kraftfahrt-Bundesamt wegen sogenannter Thermofenster in Volkswagen-Autos, Schleswig

Hinweis

USA: Feiertag, Börse geschlossen

Redaktion onvista/dpa-AFX