Aus powwow wird mobilezone – Umfirmierung der deutschen mobilezone Tochtergesellschaft



01.03.2023



MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz/Köln, 1. März 2023 mobilezone Deutschland firmiert die powwow GmbH, zu der die Marken Sparhandy, Deinhandy, Handystar und High gehören, zu mobilezone um. Damit wird die Zugehörigkeit zur mobilezone Gruppe unterstrichen und die Marke mobilezone in Deutschland gestärkt. mobilezone betreibt in Deutschland die beiden strategischen Geschäftsfelder für Privatkunden mit den Marken Sparhandy, Deinhandy, Handystar und High sowie mobilezone handel für den indirekten B2B-Handel. Die Konsolidierung und die Fokussierung der beiden Geschäftsbereiche wurde mit dem Verkauf des Grosshandelsgeschäfts im Jahr 2021 abgeschlossen. Als letzter Schritt wird die ehemalige powwow GmbH im Sinne des «One Company-Gedankens» zur mobilezone GmbH umfirmiert. Wilke Stroman, CEO von mobilezone Deutschland, sagt: «Mit der Umbenennung schaffen wir ein einheitliches Markenbild für unsere zwei Geschäftsfelder in Deutschland und machen die Zugehörigkeit zur Muttergesellschaft auch optisch ersichtlich. So wird es unter anderem aus unserer Sicht einfacher, mit der neuen Marke im Rahmen des «Employer Brandings» Mitarbeitende zu rekrutieren.» Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 982 Mio. und einem Konzerngewinn von CHF 50.7 Mio. im Berichtsjahr 2021 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt. Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1’000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Zürich, Köln, Bochum, Münster und Berlin. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 120 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch Über mobilezone Deutschland

Die Dachgesellschaft mobilezone Deutschland GmbH umfasst das Deutschland-Geschäft der mobilezone AG mit Sitz in Rotkreuz in der Schweiz. Zu mobilezone Deutschland gehören die Gesellschaften mobilezone GmbH und powwow Berlin GmbH, worin alle E-Commerce-Endkundenmarken zusammengefasst sind, welche rund um die Vermittlung von Mobilfunkverträgen sowie den Verkauf von Mobiltelefonen in Deutschland spezialisiert sind. Der indirekte B2B-Handel ist zentral unter dem Dach der mobilezone Handel GmbH gebündelt. Die SIGA exchange GmbH betreibt an den elf Stützpunkten der US Army in Deutschland das Telekommunikationsgeschäft.

