Das sind die Kryptos der High-Tech Firmen! | Börse Stuttgart

► Darum geht's im Video: Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 - was steckt hinter diesen Buzzwords? Und welche Hightech Firmen liebäugeln mit welchen Krypto-Assets? Im Gespräch mit Richy erläutert der Krypto Experte Sven Wagenknecht genau dies. #Microsoft , #Meta und #Amazon und Co., all diese Firmen interessieren sich für Kryptos. Apple hingegen gilt als eher kryptofeindlich-, aber warum eigentlich?



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:30 ► Web 1.0

02:29 ► Web 2.0

04:09 ► Web 3.0

08:53 ► Ist Apple kryptofeindlich?

10:24 ► Amazon

16:15 ► Microsoft

20:07 ► Meta

25:05 ► Fazit







