Der beste Börsentipp, den ich dir im Jahr 2023 geben kann

Was haben gute Börsentipps mit Kochrezepten gemeinsam? In meinen Augen vor allem eines: Sie sind auch in 50 Jahren noch genauso aktuell und anwendbar wie heute.

Daher mag es dich wundern, dass ich dir in der Überschrift einen Börsentipp speziell für 2023 verspreche. Doch es ist nicht so, als hätte dieser Tipp voriges Jahr noch nicht existiert und würde 2024 seine Relevanz verlieren. Stattdessen denke ich, dass wir alle gerade in schwierigen Zeiten wieder eine Erinnerung an die Tugenden guten Investierens in Aktien gebrauchen können.

SVB-Pleite: Lass dir keine Angst einjagen!

Als am 10. März die Silicon Valley Bank plötzlich bankrottging, jagte das den Aktienmärkten einen heftigen Schock ein. Auf den ersten Blick nicht umsonst: Mit einer Bankenpleite ist nicht zu spaßen. Das haben wir erst 2008 erlebt. Die Finanzwelt ist so komplex, dass wohl niemand auf der Welt alle Akteure auf dem Schirm hat und auch nur einigermaßen zuverlässig prognostizieren kann, ob weitere Dominosteine am Wackeln sind. Vorsicht ist also angebracht.

Zugleich ist es wichtig, nicht überzureagieren. Denn müssen wir aufgrund einer Bankenpleite gleich unsere gesamte Anlagestrategie auf den Kopf stellen? Oder gar alle Aktien verkaufen, um das Insolvenzrisiko unserer Unternehmen loszuwerden und das Risiko eines Markt-Crashs zu meiden? Meine klare Antwort lautet: Nein.

Der beste Börsentipp, den ich dir geben kann

Die Pleite der Bank und der Absturz der SVB Financial Group-Aktie (WKN: A0ET46) zeigt uns, warum wir bei Aktieninvestments langfristig mit hohen einstelligen Renditen entlohnt werden: Aktionäre tragen das Insolvenzrisiko der Firma. Gleichzeitig sehen wir am Aufruhr, den die SVB-Pleite verursacht hat, wie selten so ein Ereignis eigentlich ist.

Eine Unternehmenspleite ist daher kein Grund, dem Aktienmarkt fernzubleiben.

Stattdessen sollte uns die SVB-Insolvenz an einen grundlegenden Börsentipp erinnern, den ich nun noch einmal für dich wiederholen möchte: Diversifiziere!

Wer all sein Geld in SVB Financial Group-Aktien gesteckt hat, der kann sein Aktienportfolio nun wohl abschreiben. Aber schon mit einer Diversifikation über einige wenige Aktien hinweg, idealerweise aus unterschiedlichen Ländern und Branchen, senken wir unser Risiko extrem, ohne zwangsläufig Renditepotenzial zu verlieren.

Unsicherheit am Aktienmarkt ist deine Chance

Obwohl es in Zeiten wie diesen den Anschein haben kann: Die Börse ist kein Ort voller Chaos, Unsicherheit und Gefahr. Wer grundlegende Börsentipps wie eine ausreichende Diversifikation verfolgt, macht schon mal vieles richtig und kann sogar in Krisenzeiten gut davonkommen.

Selbst wenn aus der Zahlungsunfähigkeit der SVB ein Lehman-Moment folgen sollte, hast du Grund zur Freude: Denn dann verlassen viele Lemminge das scheinbar sinkende Schiff und schenken dir die Möglichkeit, großartige Unternehmen zu unschlagbaren Preisen zu kaufen. Und das lohnt sich! Seit dem Tief im Winter 2009 hat sich der S&P 500 mehr als verfünffacht.

Der Artikel Der beste Börsentipp, den ich dir im Jahr 2023 geben kann ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Christoph besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

