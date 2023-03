Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG · @heikoboehmer

Das Thema an der Börse in dieser Woche war die Rettung der Credit Suisse durch die UBS. Die mit heißer Nadel gestrickte Rettung lässt noch viele Fragen offen. Insbesondere zwei Dinge regen mich dabei auf – die ich Euch in meinem aktuellen Marktupdate näher vorstelle.

Direkt zum Video auf YouTube