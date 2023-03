WALMART - Ich hoffe, Sie haben diese Aktie nicht im Depot!

Walmart Inc. - WKN: 860853 - ISIN: US9311421039 - Kurs: 144,170 $ (NYSE)

Was wissen die Insider, was ich nicht weiß? Diese Frage kommt mir beim Blick auf die Walmart-Aktie in den Sinn und das aus gutem Grund. Der Kurs ist in den vergangenen Tagen nämlich kräftig gestiegen, während auf der anderen Seite Insider in diese Rally hinein verkaufen. Dies jedenfalls schreibt HedgeFollow. Bei den Insidern handelt es sich nicht um irgendwen, sondern um Mitglieder der Walton-Familie und diese hält laut unseren Angaben 47 % der Walmart-Aktien. Dabei trennte sich die Familie von Aktien im Wert von 1,31 Mrd. USD und das zu einem Mischkurs von 141,19 USD. Das ist in etwa der Preisbereich, in dem die Aktie am Freitag aus dem Handel ging.

Warum die Walton-Familie so große Positionen abstößt, bleibt offen. Analytisch betrachtet ließe sich jedoch recht simpel argumentieren: Die Aktie ist schon seit Jahren nur in einer Range unterwegs. Dabei sind die Bullen Ende des letzten Jahres im oberen Widerstandsbereich gescheitert. Anschließend gab es noch einige Versuche, Druck nach oben zu machen. Durchsetzen konnten sich die Käufer aber nicht. Mit den aktuellen Kursgewinnen läuft man nun auf die ersten Widerstände zu und gemäß dem Motto Buy low and Sell high könnte die Walton-Familie diese Chance genutzt haben.

Ich wäre vorsichtig!

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wäre ich bei Käufen in der Wal-Mart-Aktie derzeit vorsichtig. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass sich die Aktie kurzfristig noch weiter erholen kann, ob man jedoch den zentralen Widerstandsbereich bei 150-160 USD nachhaltig überwindet, bleibt abzuwarten. Stattdessen könnte der Kurs in Richtung 135/130 USD und sogar noch tiefer nachgeben.

Fazit: Wenn in einer charttechnisch angespannten Situation auch noch Insider-Verkäufe dazukommen, kann eine gewisse Vorsicht nicht schaden. Genau diese Situation haben wir aktuell in der Walmart-Aktie. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass diese genau jetzt einen neuen mittelfristigen Trend startet und dabei den zentralen Widerstandsbereich bis 160 USD hinter sich lässt. Darauf spekulieren würde ich jedoch nicht.

