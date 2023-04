GNW-Adhoc: Führende US-Bank wählt Temenos für Core Banking-Modernisierung in der Cloud

^Regions Bank führt Temenos Banking Cloud zur Modernisierung des Einlagensystems

und Verbesserung der Kundenerfahrungen ein GENF, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Anschluss an die am 29. März 2023 veröffentlichte Pressemitteilung (Link (https://www.temenos.com/news/2023/03/29/top-us-domestic-bank-signs-with- temenos-for-core-system-transformation/)) hat Temenos (SIX: TEMN) heute bekanntgegeben, dass sich die Regions Bank, eine der führenden Banken in den USA, für Temenos entschieden hat, um ihre Altsysteme für Kundendaten und Einlagen auf der Temenos Banking Cloud (https://www.temenos.com/temenos-banking- cloud/) zu modernisieren. Die Umstellung auf Software as a Service (SaaS) wird es der Regions Bank ermöglichen, nahtlosere Kundenerfahrungen und stärker personalisierte Bankprodukte und -dienstleistungen anzubieten, die Verbrauchern und Unternehmen helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit einer Bilanzsumme von 155 Milliarden Dollar ist die Regions Bank einer der größten Full-Service-Anbieter für Privat- und Geschäftskunden, Vermögensverwaltung sowie Hypothekenprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten und nimmt in Bezug auf die konsolidierten Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022 den 27.Platz ein (https://www.federalreserve.gov/releases/lbr/current/). Das Unternehmen kann auf eine lange Geschichte außergewöhnlicher Kundenerfahrungen sowie relevanter Ratschläge und Anleitungen zurückblicken, die Verbrauchern, Organisationen und Unternehmen zu finanziellem Erfolg verholfen haben. Temenos nutzt sein umfassendes Fachwissen im Bankwesen, um eine offene, Cloud- native und hochgradig skalierbare Plattform bereitzustellen, die mit einem Engagement für Forschung und Entwicklung, einer robusten und bewährten Lokalisierung und kontinuierlichen Investitionen in die US-Compliance kombiniert wird. Darüber hinaus bietet die Plattform von Temenos Funktionen für die Koexistenz innerhalb einer komplexen IT-Landschaft sowie eine bewährte Branchenakzeptanz - insbesondere die Flaggschiff-Implementierung der US Model Bank durch die Commerce Bank, die zu den frühen Anwendern unter den US- Regionalbanken gehört. Die Regions Bank wird gemeinsam mit der Commerce Bank (https://www.temenos.com/news/2022/02/14/top-50-us-bank-completes-core- transformation-with-temenos/), einer regionalen Full-Service-Bank im Mittleren Westen, die Anfang 2022 ihre Kerntransformation auf der Temenos Core Banking- Plattform abgeschlossen hat, mit Temenos zusammenarbeiten, um ihre Produkt- Roadmap für den US-Markt zu unterstützen. John Turner, President und CEO der Regions Financial Corporation, kommentierte dies wie folgt: ?Bei Regions ist die Grundlage unseres Geschäfts klar: Erfahrene Banker, unterstützt durch Technologie, erfüllen die Bedürfnisse der Kunden mit wettbewerbsfähigen Lösungen. Die Modernisierung unserer Kernsysteme unterstützt unseren kontinuierlichen Fokus auf Innovation und die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden durch personalisierte Angebote und intuitive, optimierte Erfahrungen. Dies wiederum ebnet den Weg für ein anhaltendes, nachhaltiges Wachstum. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Temenos bei der Weiterentwicklung der Bankentechnologie in den USA." Andreas Andreades, Executive Chairman von Temenos, sagte: ?Dies ist ein äußerst strategischer Gewinn für Temenos in den USA, einer wichtigen Region für uns, in der wir ein enormes Wachstum im Bereich SaaS verzeichnen. Mit besten Kundenreferenzen wie der Commerce Bank, der Varo Bank und einem globalen Zahlungsverkehrsanbieter sowie einer bewährten US-Modellbank, die die US- Vorschriften vollständig erfüllt, fortschrittliche Cloud- und SaaS-Technologien bereitstellt und vorkonfigurierte US-Bankfunktionen entwickelt, ist es für US- Banken aller Größenordnungen, selbst für die größten, nun ein hervorragender Zeitpunkt, zu Temenos zu wechseln. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Regions bei der Modernisierung ihres Kernbankgeschäfts und darauf, ihre Ideen und Innovationen in unsere Plattform zu integrieren, um unsere Investitionen und unser Wachstum auf dem US-Markt fortzusetzen." Über Temenos Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Möglichkeiten für 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com (http://www.temenos.com). °