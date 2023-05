US-Vorwahljahr = gutes Börsenjahr? Stimmt das Muster tatsächlich? | Börse Stuttgart | Dow | Nasdaq

Einige Statistiken besagen, dass Vorwahljahre an der Börse besonders gut Jahre sind. Stimmt das? Könnten auch Dow Jones & S&P 500 vom langsam anlaufenden Wahlkampf profitieren? Wie steht es generell um die US-Wirtschaft und welche Rolle spielt der Machtkampf zwischen den USA und China aktuell? Aktuelle Einschätzungen von Alexander Berger, politischer Analyst bei Daubenthaer & Cie in einem USA deep dive.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

00:45 ► Sind die Börsen zu gut gelaufen?

02:25 ► Hohe Zinsen - Gefahr für die Immobilienbranche?

03:23 ► Fehlende Rezession - Warum die US-Wirtschaft stabil bleibt

05:09 ► Inflation - Wie tickt die FED?

06:32 ► Was die USA für ausländische Firmen so interessant macht

07:45 ► Wie entwickelt sich der Machtkampf USA vs. China?

09:36 ► Kommender Wahlkampf: Schon wieder Biden vs. Trump?

14:02 ► Wie spannend wird die US Wahl?

15:03 ► Der Lieblingskandidat der Börsianer

16:30 ► Immer was besonderes: Wahljahre und Börsenkurse

17:23 ► Fazit und Outro



