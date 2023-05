EQS-News: USU liefert IT Management-Lösungen für das weitere dynamische Wachstum der BayWa r.e.

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Möglingen, 10. Mai 2023 Zur Absicherung ihres exponentiellen Wachstums hat sich die BayWa r.e. AG für den Einsatz von USU IT Service Management (ITSM) entschieden. Ziel des führenden Erneuerbare-Energien-Unternehmens ist die übergreifende, ITIL-konforme Steuerung und Automatisierung der konzernweiten IT-Prozesse. Hierfür kommen auch USU Knowledge Management und USU Software Asset Management zum Einsatz. Die USU-Systeme werden als Software as a Service (SaaS) in der Cloud betrieben werden. Nach einem umfangreichen Auswahlverfahren konnte sich USU mit dem leistungsfähigsten Angebot durchsetzen. Ein Vorprojekt sollte nach dem Verfahren des „Minimal Viable Product“ (MVP) die Basisfunktionen umsetzen und die Machbarkeit zeigen. Dies ermöglichte ein frühzeitiges Feedback und die Minimierung der Entwicklungsrisiken. Mit dem erfolgreichen Abschluss startete das Projekt im April 2023 mit der agilen, sukzessiven Umsetzung der Disziplinen Incident, Contract, Software Asset sowie Service Portfolio Management. In den nächsten Monaten werden außerdem die Module für Service Request Fulfillment Management und intelligentes Ticket Routing implementiert werden. „Wir freuen uns über den erfolgreichen Projektverlauf und das Vertrauen von BayWa r.e., USU-Anwendungen für die Automatisierung von IT-Services zu nutzen.“, sagt Roland Schuch, Sales Director bei USU. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).

