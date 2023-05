The Estée Lauder Companies wird Senior Notes im Wert von 2,0 Mrd. USD ausstellen

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) meldete heute das Angebot und die Preisgestaltung der mit 4,375 % verzinslichen Senior Notes für einen Nennbetrag von insgesamt 700 Millionen USD mit Fälligkeit im Jahr 2028, der mit 4,650 % verzinslichen Senior Notes für einen Nennbetrag von insgesamt 700 Millionen USD mit Fälligkeit im Jahr 2033 und der mit 5,150 % verzinslichen Senior Notes für einen Nennbetrag von insgesamt 600 Millionen USD mit Fälligkeit im Jahr 2053.

Das Angebot erfolgte gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung, die von The Estée Lauder Companies Inc. am 20. Mai 2021 bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Das Angebot wird voraussichtlich am oder etwa am 12. Mai 2023 geschlossen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, darunter beispielsweise Betriebsaufwand, Umlaufvermögen und Rücknahme und Rückzahlung kurz- oder langfristiger Anleihen, einschließlich ausstehender Wertpapiere bei deren Fälligkeit. Bis zum Vorliegen eines konkreten Verwendungszwecks investiert das Unternehmen die Mittel möglicherweise zunächst in kurzfristige börsengängige Wertpapiere.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp. und MUFG Securities Americas Inc. sind die gemeinsam agierenden Book-running Manager des Angebots. Exemplare des Prospektnachtrags und zugehörigen Prospekts erhalten Sie nach dessen Erscheinen auf Anfrage bei BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, USA, Attn: Prospectus Department, oder telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 1-800-294-1322; bei Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 1-800-831-9146 oder per E-Mail an prospectus@citi.com oder bei J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attn: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA, oder telefonisch unter der Rufnummer 1-866-803-9204.

Ein elektronisches Exemplar des Prospektnachtrags und zugehörigen Prospekts wird auch auf der Website der Securities and Exchange Commission unter http://www.sec.gov bereitgestellt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Schuldverschreibungen dar, und es findet auch kein Verkauf dieser Schuldverschreibungen in einem Staat oder einer Rechtsgebiet statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder Rechtsgebiets rechtswidrig wäre. Die Registrierungserklärung bezüglich der Schuldverschreibungen wurde am 20. Mai 2021 wirksam, und das Angebot erfolgt mittels eines Prospektnachtrags.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist eines der weltweit führenden Unternehmen für die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten und verwaltet ein Portfolio von herausragenden Luxus- und Prestigemarken weltweit. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter diversen Markennamen verkauft, darunter: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ sowie die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD.

ELC-C ELC-F

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230509006284/de/

Investorbeziehungen: Rainey Mancini rmancini@estee.com Medienbeziehungen: Jill Marvin jimarvin@estee.com