EQS-News: Delticom veröffentlicht Q1-Geschäftsverlauf: Steigerung des operativen EBITDA trotz deutlicher Verschiebung des Umsatzes ins Q2

EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Delticom veröffentlicht Q1-Geschäftsverlauf: Steigerung des operativen EBITDA trotz deutlicher Verschiebung des Umsatzes ins Q2



12.05.2023 / 18:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Delticom veröffentlicht Q1-Geschäftsverlauf: Steigerung des operativen EBITDA trotz deutlicher Verschiebung des Umsatzes ins Q2

Hannover, den 12. Mai 2023 – Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, berichtet mit dieser vorliegenden Zwischenmeldung über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2023.

Bruttowarenvolumen (GMV) betrug 96,2 Mio. € (Q1 2022: 105,5 Mio. €)

Umsatz beläuft sich auf 78,0 Mio. € (Q1 2022: 90,5 Mio. €)

Operatives EBITDA von -1.000 Tsd. € auf -500 Tsd. € verbessert

Konsortialkreditvertrag bis zum 20.12.2024 erfolgreich verlängert

Gesamtjahresprognose bestätigt

In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat die Gesellschaft ihren Fokus auf Profitabilität beibehalten. Trotz einer verzögerten Bevorratung im Handel, der niedrigeren Nachfrage von Verbrauchern nach Reifen in Europa, Umklassifizierungen im Umsatz und der Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie an die Mitarbeiter der Delticom wurde das operative EBITDA um 500 Tsd. € verbessert.



Im Q1 2023 war in Delticom's Onlineshop Reifendirekt.de noch keine Umrüstung auf Sommerreifen in größeren Mengen zu verzeichnen. Der bisherige Verlauf des zweiten Quartals lässt allerdings darauf schließen, dass die fehlenden Umsätze bis zur Mitte dieses Jahres nicht nur aufgeholt, sondern der Umsatz des Vorjahres bis dahin (Like for like) übertroffen werden wird.



Nachdem das europäische Ersatzreifengeschäft bereits ab der zweiten Jahreshälfte 2022 rückläufige Absatzzahlen verzeichnete, brachte auch das erste Quartal 2023 keine Trendwende. Gemäß Marktzahlen des Herstellerverbands European Tyre & Rubber Manufacturersʼ Association (ETRMA) wurden in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 12 % weniger Pkw-, SUV- und Llkw-Reifen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum von der Industrie an den Handel abgesetzt.



Vor dem Hintergrund des Marktumfelds sank die Nachfrage der Kunden und es wurden anteilig mehr Reifen aus dem Budgetsegment verkauft. Die Kosten pro Bestellung reduzierten sich dank durchschnittlich leicht höherer Warenkörbe. Niedrigere Abwicklungskosten trugen zur Verbesserung des operativen EBITDA bei. Die Delticom AG fokussiert sich weiterhin auf profitables Wachstum und ist auf einem guten Weg, ihre Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen.



„Das erste Quartal hat gezeigt, wie flexibel unser Geschäftsmodell ist. Wir konnten uns in einem herausfordernden Marktumfeld insbesondere dank einer hohen Nachfrage in unserem Budget-Segment behaupten“, sagt Delticom-Vorstand Philip von Grolman. „Vor allem günstige Qualitätsreifen wie z. B. die Delticom-Eigenmarke Star Performer wurden in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres nachgefragt. Die Produkttiefe im Bereich Budget-Reifen wollen wir zukünftig weiter ausbauen. Schon jetzt können sich unsere Kunden über das Angebot von 10 weiteren Felgenmarken aller Preisklassen in unseren Onlineshops freuen.“



Zudem richten wir unser Produkt- und Informationsangebot unter dem Aspekt einer nachhaltigen Mobilität aus. Nachhaltige Reifen werden bei Reifendirekt.de nun entsprechend gekennzeichnet, wie z. B. der Michelin E Primacy und in unserer Rubrik „Nachhaltigkeit“ berichten wir über die Maßnahmen sowohl der Reifenhersteller als auch von Delticom.



Im März 2023 wurde der Konsortialkreditvertrag bis zum 20.12.2024 erfolgreich verlängert. Der Finanzierungsrahmen konnte in diesem Zusammenhang von 60 Mio. € um weitere 20 Mio. € auf 40 Mio. € reduziert werden.



Reifen.de, seit 8 Jahren Delticom's eigener Marktplatz, ist in 60 Ländern tätig. 74 externe Partner verkaufen über unseren Marktplatz Reifen. Angeboten werden neben Reifen zahlreiche weitere Artikel rund um das Thema Mobilität, wie z. B. Öle oder Schneeketten. Darüber hinaus bietet Reifen.de seinen externen Partnern Marketing-Agenturleistungen im Bereich Search Engine Advertising und Media Sales an.



„Unser Fokus auf profitables Wachstum ist erfolgreich und liefert Ergebnisse“, sagt Delticom-Vorstand Andreas Prüfer. „Wir gehen davon aus, dass die allgemeine Nachfrage gedämpft bleibt. Daher konzentrieren wir uns weiterhin darauf, die Effizienz in den Bereichen Logistik und Marketing nachhaltig zu verbessern. So steuern wir den Bereich Marketing in Zusammenarbeit mit unseren Operations-Centern durch eine neue Organisation und Übertragung von Verantwortung präziser und setzen Werbegelder wirkungsvoller ein. Zur weiteren Automatisierung unseres Lagers in Ensisheim sind dieses Jahr Investitionen in Höhe von etwa 3,5 Mio. € vorgesehen. Dadurch erwarten wir für 2024 eine deutliche Reduktion der Lagerhandlingskosten in unserem größten Lager.“



DeltiLog als Anbieter von Logistik- und Fulfillmentlösungen mit einer der größten Autostore-Anlagen in Europa konnte in den letzten Monaten vier neue Kunden gewinnen und wird auf EBITDA-Level den Break Even im laufenden Jahr erreichen.



Die Delticom AG bestätigt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Das Unternehmen erwartet für den Umsatz im Gesamtjahr eine Spanne zwischen 500 Mio. € und 534 Mio. €. Für das operative EBITDA wird in Abhängigkeit vom Umsatz eine Spanne von 14 bis 18,9 Mio. € angestrebt.



Der Halbjahresbericht wird am 10.08.2023 auf der Internetseite www.delti.com im Bereich „Investor Relations“ zum Download zur Verfügung gestellt.



Delticom-Konzern – Wesentliche Kennzahlen

Q1/23 Q1/22 -/+ (%, %p) GMV Mio. € 96,2 105,5 -10,4 Umsatz Mio. € 78,0 90,5 -13,8 Umsatz EU Mio. € 65,8 77,2 -14,8 Umsatz Nicht-EU Mio. € 12,2 13,4 -8,3 Gesamtleistung Mio. € 85,0 100,0 -15,0 Bruttomarge % 22,5 19,9 2,6 %p Rohertrag Mio. € 24,5 27,6 -11,1 EBITDA Mio. € -0,74 1,74 <-100 EBITDA ohne DCNA1 Mio. € -0,74 -0,78 -0,74 Operatives EBITDA Mio. € -0,52 -1,01 -48,7 EBITDA-Marge % -0,95 1,92 -2,87 %p EBIT Mio. € -2,94 -0,71 <-100 EBIT ohne DCNA1 Mio. € -2,94 -3,21 -8,1 Periodenüberschuss Mio. € -2,32 -0,52 <-100 Ergebnis je Aktie € -0,16 -0,04 <-100 Bilanzsumme Mio. € 240,1 231,3 3,78 Vorräte2 Mio. € 84,4 78,6 7,37 Verbindlichkeiten aus LuL Mio. € 106,3 108,1 -1,7 Investitionen Mio. € 0,71 0,29 <+100 Eigenkapital Mio. € 37,4 37,4 -0,1 Eigenkapitalquote % 15,6 16,2 -0,6 %p Eigenkapitalrendite % -6,21 -1,40 -4,8 %p Anzahl der Mitarbeiter 171 183 -6,6

1Verkauf des US-Geschäfts erfolgte im Januar 2022, hieraus resultierte ein Einmalertrag in Höhe von 2,5 Mio. € im Q1 2022

2Verspäteter Start der Frühjahrsumrüstsaison





Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.



Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und über 40.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen kom-plettieren das Produktangebot. In 72 Ländern betreibt die Gesellschaft 351 Onlineshops sowie Onlinever-triebsplattformen und betreut darüber mehr als 18 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet.



Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 30.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.



Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.



Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.



Im Geschäftsjahr 2022 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 509 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Quartals waren 171 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.



Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).



Im Internet unter: www.delti.com





