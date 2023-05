EQS-News: EnviTec Biogas profitiert von starker Dynamik im Biogas-Sektor und setzt Expansion im Geschäftsjahr 2022 fort

EQS-News: EnviTec Biogas AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

EnviTec Biogas profitiert von starker Dynamik im Biogas-Sektor und setzt Expansion im Geschäftsjahr 2022 fort



16.05.2023 / 12:00 CET/CEST

EnviTec Biogas profitiert von starker Dynamik im Biogas-Sektor und setzt Expansion im Geschäftsjahr 2022 fort

Umsatzerlöse wachsen um 45,9 % auf 382,8 Mio. Euro

EBITDA erhöht sich auf 75,9 Mio. Euro (Vorjahr: 37,8 Mio. Euro); EBT in Höhe von 66,6 Mio. Euro (Vorjahr: 23,3 Mio. Euro)

Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022: 2,00 Euro je Aktie

Prognose: Unter Berücksichtigung von Einmaleffekten erneut starkes Wachstum Lohne, 16. Mai 2023 – Die EnviTec Biogas AG (ISIN: DE000A0MVLS8) hat im Geschäftsjahr 2022 eine hervorragende Geschäftsentwicklung verzeichnet. Mit einer Gesamtleistung in Höhe von 421,1 Mio. Euro (Vorjahr: 275,8 Mio. Euro) und einem Ergebnis vor Steuern (EBT) von 66,6 Mio. Euro (Vorjahr 23,3 Mio. Euro) wurden die ursprünglichen Planungen zu Beginn des Berichtszeitraums weit übertroffen. Im Eigenbetrieb, dem größten Segment von EnviTec, legten die Umsatzerlöse um 78,4 % auf 268,8 Mio. Euro zu. Ursächlich für die dynamische Entwicklung waren zum einen die erheblichen Mengen Biomethan, die im BioEnergie Park Güstrow trotz des Umbaus zu einer Bio-LNG-Produktionsanlage hergestellt werden konnten. Zum anderen profitierte das Unternehmen von höheren Preisen für Biomethan (RED II-zertifiziert) sowie einer allgemeinen Steigerung der Strom- und Gaspreise. Die Gesamtleistung erhöhte sich ebenfalls deutlich auf 270,7 Mio. Euro (Vorjahr: 153,5 Mio. Euro). Im Service-Bereich stiegen die Umsätze um 10,9 % auf 46,1 Mio. Euro (Vorjahr: 41,6 Mio. Euro). Die Gesamtleistung erhöhte sich auf 46,5 Mio. Euro (Vorjahr: 43,7 Mio. Euro). Das Segment Anlagenbau (inkl. Holding) entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr ebenfalls dynamisch. Bei einem leichten Umsatzrückgang auf 67,9 Mio. Euro (Vorjahr: 70,1 Mio. Euro) wuchs die Gesamtleistung um 32,2 % auf 103,9 Mio. Euro. Die sehr gute Entwicklung auf Segmentebene führte zu einem Anstieg der Konzernumsätze um 45,9 % auf 382,8 Mio. Euro (Vorjahr: 262,4 Mio. Euro). Auch die Konzerngesamtleistung, die zusätzlich den Wert der sich noch im Bau befindlichen Projekte erfasst, stieg deutlich und verzeichnete abermals einen Rekordwert von 421,1 Mio. Euro. Mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 75,9 Mio. Euro wurde der Vorjahreswert ebenfalls deutlich übertroffen (Vorjahr: 37,8 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich in der Berichtsperiode von 23,3 Mio. Euro auf 66,6 Mio. Euro ebenfalls deutlich. Der Konzernjahresüberschuss der EnviTec Gruppe betrug 48,3 Mio. Euro (Vorjahr: 16,9 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie für das Jahr 2022 lag damit bei 3,25 Euro (Vorjahr: 1,14 Euro). Vorstand und Aufsichtsrat der EnviTec Biogas AG schlagen aufgrund der guten Ergebnisentwicklung vor, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie auszuschütten. Jörg Fischer, Finanzvorstand der EnviTec Biogas AG: „Basierend auf dem fundamentalen Bedürfnis nach einer sicheren und unabhängigen Energieversorgung ist der wesentliche Treiber der Dynamik im Biogasmarkt die Bekämpfung des Klimawandels. Zusätzlich hat nun der Krieg in der Ukraine nicht nur zu kurzfristigen Verwerfungen am Energiemarkt geführt, sondern eine neue weltpolitische Situation geschaffen. Eine schnelle, konsequente Energiewende hin zu Erneuerbaren Energien ist damit unabdingbar geworden. Allein der europäische RepowerEU Plan zielt auf eine Verzehnfachung der aktuellen Produktionsmengen bis 2030 und wir sind aller Risiken zum Trotz optimistisch an diesem Wachstum maßgeblich partizipieren zu können.“ Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 betrug die Bilanzsumme des EnviTec Konzerns 340,6 Mio. Euro, was einem Anstieg um 87,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresstichtag entspricht. Die Eigenkapitalquote lag bei 49,1 % (31. Dezember 2021: 53,0 %). Die Cashposition lag bei 69,4 Mio. Euro und damit über den Bankverbindlichkeiten in Höhe von 59,2 Mio. Euro. Der Auftragsbestand im Anlagenbau stieg gegenüber dem Jahresende 2021 um 28,3 % auf 217,7 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 169,6 Mio. Euro). Davon sind 127,3 Mio. Euro bereits in Bau und teilweise in der Bestandsänderung berücksichtigt. Vor allem die Aktivitäten auf dem französischen Markt und in den USA entwickeln sich überaus positiv. Im Geschäftsjahr 2023 rechnet EnviTec auf Konzernebene mit einer Gesamtleistung (oder Umsatz) von 400 bis 450 Mio. Euro. Beim Ergebnis vor Steuern (EBT) wird unter Berücksichtigung eines positiven Einmaleffektes aus dem Bereich Energy erwartet, eine Bandbreite von 85 bis 105 Mio. Euro zu erreichen. Darüber hinaus liegt der Fokus auf der neuen Bio-LNG-Produktionsanlage in Güstrow, die noch im zweiten Quartal 2023 in den Testbetrieb gehen soll. Mit der Produktion von 9.600 Tonnen Bio-LNG pro Jahr ist ein Umsatzpotenzial in zweistelliger Millionenhöhe verbunden. Gleichzeitig werden die hohen Preise für Rohstoffe und Baumaterialien sich mittelfristig dämpfend auf die derzeit außerordentlich gute Ertragslage auswirken. Auch neue regulatorische Eingriffe stellen insbesondere in Deutschland ein wesentliches Risiko dar. Olaf von Lehmden, CEO der EnviTec Biogas AG: „Um unseren Wachstumskurs personell zu stemmen, ist unser Team im vergangenen Jahr um fast hundert neue Kolleginnen und Kollegen auf nunmehr 607 Mitarbeitende angewachsen. Allein in unserem Heimatmarkt Deutschland haben wir über 70 neue Arbeitsplätze geschaffen. Allerdings fehlen hierzulande weiterhin die Rahmenbedingungen, die notwendig wären, damit Biogas einen maßgeblichen Beitrag zur Beschleunigung der Energiewende leisten könnte. Statt Investitions- und Planungssicherheit ist eine hohe politische Fragilität zu konstatieren, die Investitionen bremst oder gar verhindert.“ Der vollständige Geschäftsbericht 2022 ist abrufbar unter: https://www.envitec-biogas.de/unternehmen/investor-relations/ir-publikationen. Über die EnviTec Biogas AG Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der schlüsselfertige Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 89 eigene Anlagen und ist damit einer der größten Biogasproduzenten Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die direkte Vermarktung von aufbereitetem Biomethan sowie die Strom- und Regelenergievermarktung. Das Unternehmen ist weltweit in 15 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2022 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 382,8 Mio. Euro und ein EBT von 66,6 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 607 Mitarbeiter. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. 