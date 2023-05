Ein Investment in die Innovationen der Gesundheitsversorgung

Werbung

Wir werden immer älter, aber wir benötigen im Alter zugleich immer mehr medizinische Versorgung. Das beginnt bereits in mittleren Jahren mit einer umfassenden Vorsorge und erstreckt sich über begleitende medizinische Betreuung hin zu der Vielfalt von Möglichkeiten, die einem die Lebensführung im gehobenen Alter angenehm gestalten lässt.

Zugleich etabliert sich in den bislang ärmeren Regionen der Welt eine sukzessiv flächendeckendere und modernere medizinische Versorgung, die dazu führt, dass auch dort die Lebenserwartung steigt, die Säuglingssterblichkeit abnimmt, die Trinkwasserversorgung organisiert und gesichert wird und mehr Menschen gegen Krankheiten geimpft und behandelt werden können, an denen man noch vor einigen Jahrzehnten gestorben wäre.

Healthcare ist ein innovativer Wachstumsmarkt

Dadurch ist die Lebenserwartung im weltweiten Schnitt seit 1990 bis 2019 von 64 auf 73,3 Jahre gestiegen … was zu einer deutlichen Zunahme der Weltbevölkerung geführt hat, wie die folgende Grafik zeigt:

Quelle: WHO - World Health Statistics 2022

All diese Menschen benötigen eine effektive Gesundheitsversorgung. Das kostet Geld … die Kosten für den Gesamtsektor Healthcare steigen weltweit seit Jahren deutlich, auch hierzulande. Dabei ist die Kostenentwicklung innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherungen, die der folgende Chart seit dem Jahr 2000 abbildet, nur ein Teil dessen, was für das Themenfeld Gesundheit ausgegeben wird. Denn hier sind weder die privaten Versicherer noch die Summen enthalten, die wir alle regelmäßig in Eigeninitiative für unsere Gesundheit aufwenden, z.B. in Form rezeptfreier Medikamente oder Nahrungsmittelergänzungen. Damit wird klar:

Quelle: BMG; Statistisches Bundesamt

Der Bereich Healthcare ist ein schnell und stetig wachsender Markt, der neue, innovative Wege gehen wird. Dazu gehören Weiterentwicklungen in der Medizintechnik, innovative Medikationen und natürlich die Biotechnologie. Und solche innovativen Ideen, Methoden und Produkte bahnen sich ihren Weg, das belegt beispielsweise der steigende Anteil der Biotechnologie am weltweiten Pharma-Umsatz (siehe die folgende Grafik).

Quelle: Evaluate

iShares Healthcare Innovation ETF: Die ganze Bandbreite der Innovation im Gesundheitssektor, vereint in einem EFT

Damit wird sehr deutlich, dass es hier um einen weltweiten, wachsenden und zugleich aufgrund der vielen Bereiche und Möglichkeiten außerordentlich spannenden Markt geht. Um einen Markt, der uns alle angeht, denn jeder profitiert zweifellos zu irgendeinem Zeitpunkt von einer „Healthcare Innovation“, von neuen Entwicklungen und Möglichkeiten im Gesundheitswesen.

Und wir haben als Anleger die Möglichkeit, uns dieses weite Feld mit einem Mausklick ins Depot zu holen, denn es gibt einen ETF, der den „STOXX Global Breakthrough Healthcare Index“ nachbildet. Einen Index, der Unternehmen rund um den Globus beinhaltet, die auf Innovationen bei den globalen Gesundheitsdienstleistungen in Industrie- und Schwellenländern ausgerichtet sind.

In diesem Index finden sich Klassiker der Biotech-Forschung wie Biogen oder Gilead Sciences, Medizintechnik-Unternehmen wie Dexcom, Qiagen, Intuitive Surgical oder Hologic, Impfstoff-Forschungsunternehmen wie z.B. Moderna, innovative Pharmaunternehmen wie die schweizerische Lonza und die deutsche Merck … um nur einige, wenige Beispiele zu nennen.

Der ETF, der diesen derzeit insgesamt stattliche 206 Unternehmen umfassenden Index nachbildet, ist der iShares Healthcare Innovation ETF, ein mit momentan 1,35 Milliarden US-Dollar Fondsvermögen großer, bereits 2016 aufgelegter und damit am Markt etablierter ETF:

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Vergleichsindex STOXX Global Breakthrough Healthcare Index WKN A2ANH2 ISIN IE00BYZK4776 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Management BlackRock Asset Management Ireland Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,40 % p.a. ETF-Volumen per 12.05.2023 1,35 Milliarden US-Dollar Auflagedatum des ETF 08.09.2016 Anzahl der Positionen (Stand 12.05.2023) 206 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch (optimiertes Sampling) Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar ja

Healthcare Innovation ist ein Megatrend - und gerade deswegen übersieht man ihn leicht

Der Bereich der Healthcare Innovation ist ein echter Megatrend per Definition. D.h. er erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte und erfasst alle Bereiche des täglichen Lebens rund um den Globus. Aber gerade weil dieses Thema allgegenwärtig ist, wird es von Anlegern leicht als Chance übersehen. Mit dem iShares Healthcare Innovation ETF lässt sich das mit einem Mausklick korrigieren.

Der Sektor gerät zudem manchmal aus dem Blickfeld der Anleger, wenn andere Themen wie Hightech-Aktien oder Energie die Schlagzeilen in den Medien dominieren. Dann werden vorherige Boomphasen korrigiert, so dass man bei einem Investment in dieses hoch spannende Feld der Healthcare Innovation immer mit Schwankungen rechnen sollte. Aber das ist kein Nachteil, sondern eine Chance:

Quelle: Evaluate

Denn die vorstehende Grafik ebenso wie die folgende zeigen sehr klar: Der Wachstumstrend des Healthcare-Markts bleibt konstant. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung und damit für Innovationen als Kernbereich des ETFs steigen jährlich schnell und kontinuierlich, so dass Rücksetzer bei solchen Aktien bzw. im ETF bislang eine tadellose Einstiegschance darstellten. Und es spricht derzeit nichts dagegen, dass das auch in Zukunft so bleibt!

Quelle: Evaluate

