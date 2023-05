ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Shop Apotheke auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Shop Apotheke von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 32 auf 88 Euro angehoben. In einer am Dienstag vorliegenden Studie rechtfertigte Analystin Aisyah Noor das nun nicht mehr pessimistische Votum mit Faktoren wie etwa der Schweizer Partnerschaft mit Galenica. Dem europäischen Online-Apothekensektor gegenüber bleibt sie aber weiterhin vorsichtig gestimmt. Schließlich verzögere sich das E-Rezept in Deutschland als wichtiger Kurstreiber nun bis 2024. Für die Aktie der von Zur Rose in DocMorris umbenannten Wettbewerberin bleibt Noor bei ihrem Anlageurteil "Equal-weight"./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2023 / 03:30 / GMT

