Einigung um Schuldengrenze? PCE Inflation über den Zielen

Direkt zum Video auf YouTube

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Zahlreiche Medienberichte signalisieren, dass wir noch vor dem Closing der Wall Street eine Einigung zur Anhebung der Schuldengrenze bekommen sollten. Was den PCE-Inflationsindikator betrifft, fielen die Daten im April heißer als erwartet aus, was allerdings keine so große Überraschung sein sollte. Im Tech-Sektor gehören die Aktien von Marvell Technology nach den Ergebnisse zu den Gewinnern. Die Ergebnisse aus dem Einzelhandel fallen gemischt aus, mit Costco kaum verändert, GAP freundlich und Big Lots deutlich schwächer.



________________________________



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreet *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung