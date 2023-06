EU und Chile wollen bei Lithium-Erschließung zusammenarbeiten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Santiago (Reuters) - Chile und die Europäische Union wollen der Verwertung von Lithiumvorkommen zusammenarbeiten.

"Wir arbeiten daran, bald eine Absichtserklärung zu unterzeichnen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Chiles Präsidenten Gabriel Boric. "Diese strategische Vereinigung wird es uns ermöglichen, hier in Chile einen lokalen Mehrwert zu schaffen." Das südamerikanische Land hatte im April angekündigt, den Lithiumabbau auszuweiten und zum führenden Lithiumproduzenten aufzusteigen. Dafür sind staatlich kontrollierte öffentlich-private Partnerschaften geplant. Lithium ist ein wichtiger Grundstoff für Batterien von Elektroautos.

Von der Leyen und Boric kündigten auch eine Zusammenarbeit bei der Herstellung von grünem Wasserstoff an. Dafür soll die Initiative "Team Europe Fund for Renewable Hydrogen in Chile" Projekte für erneuerbaren Wasserstoff in Chile finanzieren. Die Initiative soll mit über 200 Millionen Euro ausgestattet werden, die größtenteils von der Europäischen Investitionsbank und der KfW finanziert kommen. Die staatlichen chilenischen Entwicklungsagentur soll das Vorhaben leiten.

