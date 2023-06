Lam Research - Doppelt attraktiv – dank Chart plus System

Einer unserer Lieblingshandelsansätze kombiniert das Konzept der Relativen Stärke nach Levy (RSL) mit Money Management-Aspekten des Kelly-Faktors. Vereinfacht ausgedrückt, handelt es sich um eine doppelt trendfolgende Systematik, welche um eine aktive Risikomanagementkomponente ergänzt wird. Beide Kriterien signalisieren derzeit bei der Aktie von Lam Research „grünes Licht“. Doch nicht nur das, denn dazu gesellt sich auch noch ein überzeugendes Chartbild. Schließlich liegt hier eine abgeschlossene inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vor (siehe Chart). Das kalkulatorische Anschlusspotenzial – abgeleitet aus der diskutierten Trendwende – lässt sich auf knapp 250 USD taxieren. D. h. langfristig würde das sogar ausreichen, um das bisherige Allzeithoch bei 731,85 USD zu überspringen und in „uncharted territory“ vorzustoßen. Unter dem Strich dürfte der Technologietitel also in die Erfolgsspur zurückgekehrt sein. Auf der Unterseite ist dagegen die Nackenzone der o. g. S-K-S-Formation bei 550/533 USD als Absicherung prädestiniert, denn deren Rebreak würde die beschriebene Trendwende mit einem dicken Fragezeichen versehen.

Lam Research (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Lam Research

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.