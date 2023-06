EQS-News: Raytheon Technologies beauftragt Mynaric mit der Lieferung optischer Kommunikationsterminals für das SDA Tranche 1 Tracking Layer Programm

EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Vertrag

SDA erhöht die Anzahl der Satelliten im Programm nach Budgeterhöhung LOS ANGELES, 21. Juni 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Raytheon Technologies ausgewählt wurde, optische Kommunikationsendgeräte für das Space Development Agency (SDA) Tranche 1 Tracking Layer Programm zu liefern. Raytheon Technologies erhielt den Zuschlag für die sieben Satelliten umfassende Konstellation im Februar 2023. Jeder Satellit wird über drei optische Kommunikationsterminals und eine Ka-Band-Multibeam-Nutzlast für die Kommunikation verfügen. Mynaric wird 21 CONDOR Mk3-Terminals für das Programm an Raytheon liefern, wobei die Auslieferung der Produkte für das Jahr 2024 erwartet wird. "Diese kritische Mission erfordert Spitzentechnologie, um die Sicherheit unserer Nation zu gewährleisten. Mit der Lösung von Mynaric können wir ein beispielloses Niveau der Datenübertragung erreichen und unsere Fähigkeiten zum Schutz und zur Verteidigung verbessern", sagte Dave Broadbent, President of Space & C2 bei Raytheon Intelligence & Space. Der Tranche 1 Tracking Layer wird Hyperschallwaffen und andere hochentwickelte Raketen von der ersten Phase des Starts bis hin zum Zeitpunkt des Abfangens erkennen, identifizieren und verfolgen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird die Konstellation vernetzter Satelliten im erdnahen Orbit die fünfte Ebene von Satelliten sein, die das US-Verteidigungsministerium bei der Warnung vor- und Verfolgung von Raketen unterstützen. Das Programm ist ein Schlüsselelement der Proliferated Warfighter Space Architecture. "Unser gesamtes Team ist stolz darauf, Raytheon Technologies und die SDA bei diesem wichtigen nationalen Verteidigungsprogramm zu unterstützen", sagte Tina Ghataore, Chief Commercial Officer bei Mynaric. "Wir haben dem Markt signalisiert, dass unser Team mit unseren Kunden zusammenarbeitet, um branchenführende Produkte zu liefern, die die SDA-Standards und Anforderungen an die Interoperabilität erfüllen." Mynaric wird auch optische Kommunikationsterminals für die 14 Satelliten liefern, die von Northrop Grumman für das Tranche 1 Tracking Layer Programm entwickelt werden. Die optischen Kommunikationsterminals der CONDOR-Familie von Mynaric sind speziell für den großflächingen Einsatz in staatlichen und kommerziellen Satellitenkonstellationen konzipiert. Mynaric wurde bereits von Northrop Grumman für das Tranche 1 Transport Layer Programm der SDA, von Loft Federal für das Experimental Testbed NExT der SDA, von Telesat für das DARPA Blackjack Programm und anderen ausgewählt. Darüber hinaus wurde Mynaric zu einem wichtigen Entwicklungspartner für Phase 1 des Space-BACN-Programms der DARPA ernannt, von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgewählt, um optische Technologien für optische Inter-Satellitenverbindungen der nächsten Generation mit hohem Durchsatz zu untersuchen, und von der deutschen Regierung für mehrere Projekte zur Entwicklung von Quantenkommunikationsfähigkeiten ausgewählt. Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.



