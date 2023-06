KORREKTUR: Fresenius treibt Umbau des Vorstands voran - Personalwechsel Vamed

(Der erste Satz des zweiten Absatzes wird neu formuliert. Damit wird klargestellt, dass Vamed keine rpt keine Doppelspitze erhält. Im ersten Absatz wurden Tippfehler beseitigt.)

Der BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Krankenhaus- und Medizinkonzern Fresenius räumt weiter bei sich auf und baut den Vorstand um. Zugleich plant der Konzern tiefgreifende personelle Veränderungen bei seiner Servicegesellschaft Vamed. So scheidet der bisherige Vamed-Chef Ernst Wastler zum 18. Juli mit Erreichen des Rentenalters aus dem österreichischen Unternehmen aus und verlässt ebenfalls den Fresenius-Vorstand, wie der Konzern in Bad Homburg mitteilte.

Als Nachfolgeregelung ziehen bei Vamed Klaus Schuster und Frank-Michael Frede in den Vorstand. Schuster in seiner künftigen Funktion als Konzernsprecher wird jedoch nicht mehr im Fresenius-Vorstand vertreten sein. Stattdessen zeichnet für Vamed künftig in dem Gremium Michael Moser verantwortlich, den Fresenius bereits als neues Vorstandsmitglied angeheuert hat. Moser soll auch in den Vamed-Aufsichtsrat rücken, der auf sechs Mitglieder verkleinert werde.

Im Mai hatte Fresenius-Chef Sen von schweren strukturellen Problemen bei Vamed berichtet und eine Überprüfung angekündigt. Mit den jetzigen Personalentscheidungen treibt Fresenius auch die personelle Entflechtung seines Vorstands von Vamed voran. Der Dax-Konzern will den Klinikdienstleister trotz einer Mehrheitsbeteiligung künftig nur noch als Investment behandeln. Das gilt auch für die Dialysetochter FMC , die bis Jahresende aus der Fresenius-Bilanz genommen werden soll. Nach der Dekonsolidierung werde auch FMC mit deren Chefin Helen Giza nicht mehr im Fresenius-Vorstand vertreten sein, teilte der Dax-Konzern weiter mit./tav/stk