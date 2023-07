DAX überspringt 15700, Rheinmetall mit Auftrag, SUSE vor Entscheidung, Amazon und Alphabet Analyse

*Analyse mit dem stock3 Terminal:* https://terminal.stock3.com/#c/ls-exchange *Instagram Eindrücke der LS-X:* https://www.instagram.com/ls_exchange/ *Kurze Infos via Twitter:* https://twitter.com/LangUndSchwarz

Zwei Tage im Gewinn haben den Index zum Handelsstart direkt an die ehemalige Unterstützung bei 15.700 Punkten geführt. Dies gilt nun als Widerstand, der aber im DAX direkt übersprungen werden konnte. Daran änderte auch der schwächere ZEW Index nichts, der weiteren Konjunkturpessimismus aufzeigt.

Daniel Saurenz ordnet diesen Indikator im Umfeld geringer Volatilitäten und einem starken Sentiment in den USA ein. Haben S&P500 und weitere Indizes noch Luft nach oben? Skeptisch wird man hier insbesondere beim Blick auf die Schwergewichte Amazon und Alphabet. Sie verloren in den letzten Tagen trotz eines stabilen Gesamtmarktes an Boden. Hintergrund ist die Umschichtung vieler Portfolios, welche vor allem die stark gelaufenen Aktien auf die Verkaufsseite rücken.

In Deutschland selbst steht Rheinmetall im Interesse der Anleger:innen. Neue Aufträge zeigen, dass der Umsatz weiter wachsen kann. Dass dies ethisch ein zweischneidiges Schwert ist, müssen wir nicht extra erwähnen. Der Chart ist dennoch eher als seitwärts zu resümieren.

Beim Softwarespezialisten SUSE wechseln sich Meldungen und News zum Aktienkurs ab. Der Kurs hat sich vom Top aus betrachtet geviertelt. Was steckt dahinter und ist laut Analysten hier bereits alles eingepreist?

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag. Folgende Kanäle stehen für vertiefende Informationen für Sie bereit:

stock3 Terminal (Charting & News): https://terminal.stock3.com/#c/ls-exchange

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Finance/LS-Exchange-111353983849072/

Instagram: https://www.instagram.com/ls_exchange/

Twitter: https://twitter.com/LangUndSchwarz

Spotify: https://open.spotify.com/show/5iRBVEkjYAtpCPUxmZ61Hr

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/ls-exchange/id1525880062

Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/6c732cde-3471-4a88-a441-2042200f3cf5/ls-exchange

Deezer: https://www.deezer.com/de/show/1576872

#DAX #Amazon #Alphabet #Suse #Rheinmetall #Finanzen #Aktien

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.