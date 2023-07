EQS-Adhoc: clearvise unterzeichnet Verkauf ihrer finnischen Windparks an Glennmont Partners und rechnet mit Veräußerungserfolg in Höhe von bis zu 8,3 mEUR

EQS-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Verkauf

clearvise unterzeichnet Verkauf ihrer finnischen Windparks an Glennmont Partners und rechnet mit Veräußerungserfolg in Höhe von bis zu 8,3 mEUR



17.07.2023 / 16:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) clearvise unterzeichnet Verkauf ihrer finnischen Windparks an Glennmont Partners und rechnet mit Veräußerungserfolg in Höhe von bis zu 8,3 mEUR Wiesbaden, 17. Juli 2023 – Der Vorstand der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Beschluss gefasst, ihr finnisches Beteiligungsportfolio an die Glennmont Partners zu veräußern. Dem liegt die Einschätzung des Vorstands und des Aufsichtsrats zugrunde, dass die aktuelle und auch zukünftig absehbare Entwicklung des finnischen Energiemarktes nicht mehr in die klar definierte Investitionsstrategie der clearvise passt. clearvise wird ihr Engagement in den kontinentaleuropäischen Ländern weiter ausbauen und setzt dabei konkret auch auf den Ausbau der clearPARTNERS Kooperationen und Repowering. Die beiden 2015 bzw. 2017 in Betrieb genommenen Windparks bestehen aus insgesamt neun Vestas V126 Turbinen mit einer Nennleistung von jeweils 3,3 MW und einer gesamten installierten Kapazität von 29,7 MW. Ebenfalls am heutigen Tage wurde ein entsprechender Kaufvertrag unterzeichnet. Zum Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Bei Vollzug des Kaufvertrags ergäbe sich für die clearvise AG ein Veräußerungserfolg in Form der Differenz zwischen Buchwert und Veräußerungserlös von bis zu 8,3 mEUR, davon rund 2,5 mEUR abhängig von der Erfüllung aufschiebender Bedingungen.





Kontakt cometis AG

Thorben Burbach

Tel.: +49 (0)611 - 205855-23

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de



Ende der Insiderinformation

17.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com