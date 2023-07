EQS-Adhoc: HelloFresh SE rechnet für Q2 2023 mit dem bislang höchsten in einem Quartal erzielten bereinigten EBITDA („AEBITDA“), deutlich über der Markterwartung

EQS-Ad-hoc: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

HelloFresh SE rechnet für Q2 2023 mit dem bislang höchsten in einem Quartal erzielten bereinigten EBITDA („AEBITDA“), deutlich über der Markterwartung



19.07.2023 / 22:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) HelloFresh SE rechnet für Q2 2023 mit dem bislang höchsten in einem Quartal erzielten bereinigten EBITDA („AEBITDA“), deutlich über der Markterwartung ISIN: DE000A161408

WKN: A16140

Börsenkürzel: HFG

LEI: 391200ZAF4V6XD2M9G57

Börse: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard) Berlin, 19. Juli 2023 – Basierend auf vorläufigen Indikationen hat die HelloFresh SE („Gesellschaft“) im zweiten Quartal 2023 ihr höchstes konsolidiertes AEBITDA, das sie jemals in einem Quartal erzielte, erreicht. Die Gesellschaft rechnet auf Konzernebene mit einem AEBITDA für das zweite Quartal 2023 zwischen ungefähr EUR 185 Millionen und ungefähr EUR 195 Millionen (Q2 2022: EUR 146 Millionen). Dies übersteigt die aktuelle Markterwartung, die sich nach Berechnungen der Gesellschaft auf ungefähr EUR 145 Millionen beläuft (arithmetischer Mittelwert der bis zum 19. Juli 2023 veröffentlichten Analystenschätzungen). Ebenfalls basierend auf vorläufigen Indikationen rechnet die Gesellschaft damit, dass sich der Konzernumsatz im zweiten Quartal 2023 im Jahresvergleich auf währungsbereinigter Basis um ungefähr 1% erhöhen und sich in der Berichtswährung Euro auf ungefähr EUR 1.918 Millionen belaufen wird (Q2 2022: EUR 1.957 Millionen, wobei dieser Betrag auf einem schwächeren Euro-Wechselkurs im Jahr 2022 basierte). Die aktuelle Markterwartung in Bezug auf den Konzernumsatz in der Berichtswährung Euro beläuft sich nach Berechnungen der Gesellschaft auf ungefähr EUR 1.944 Millionen (arithmetischer Mittelwert der bis zum 19. Juli 2023 veröffentlichten Analystenschätzungen). Das deutlich über den Erwartungen liegende AEBITDA im zweiten Quartal 2023 ist auf die schneller als erwartete Verbesserung des Deckungsbeitrags und auf eine zeitliche Verlagerung der Investitionen in Wachstum und Werbung zurückzuführen: der HelloFresh-Konzern hat seinen Deckungsbeitrag weiter verbessert und rechnet damit, dass dieser im zweiten Quartal 2023 28% überschreiten wird, gegenüber 26% im Vorjahreszeitraum,

die Gesellschaft hat aufgrund einer in manchen Ländern eher gedämpften Konsumstimmung und anhaltenden Kapazitätsengpässen bei Factor75 entschieden, einen Teil ihrer Investitionen in Wachstum und Werbung in die zweite Hälfte des Geschäftsjahrs 2023 zu verschieben, was auch das disziplinierte Vorgehen der Gesellschaft bei der Verwendung ihrer Mittel widerspiegelt. Auf das Konzernumsatzwachstum im zweiten Quartal 2023 hatten die vorgenannten Änderungen nur einen geringen Einfluss: während die Zahl der aktiven Kunden im zweiten Quartal 2023 um einen hohen einstelligen Prozentsatz sank, erhöhten sich der durchschnittliche Bestellwert in gleichem Maße um einen hohen einstelligen Prozentsatz auf währungsbereinigter Basis sowie die Anzahl der Bestellungen pro Kunde um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz, jeweils im Jahresvergleich. Das deutlich über den Erwartungen liegende AEBITDA im zweiten Quartal 2023 ist mithin teilweise auf geringere Marketingausgaben und höher als erwartete durchschnittliche Bestellwerte zurückzuführen. Die Gesellschaft geht davon aus, ihre Wachstumsausgaben im Bereich Marketing im dritten und vierten Quartal 2023 wieder zu erhöhen und strebt weiterhin zum Ende des Geschäftsjahrs eine höhere Zahl an aktiven Kunden im Jahresvergleich an. Basierend auf den soliden Ergebnissen der Gesellschaft in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2023 präzisiert die Gesellschaft ihre Prognose bezüglich des Konzernumsatzwachstums für das Geschäftsjahr 2023 auf währungsbereinigter Basis von bislang zwischen 2% und 10% auf nunmehr zwischen 2% und 8%. Basierend auf der besser als erwarteten Erhöhung des Deckungsbeitrags präzisiert die Gesellschaft auch ihre Prognose bezüglich des AEBITDA auf Konzernebene für das Geschäftsjahr 2023 von bislang zwischen EUR 460 Millionen und EUR 540 Millionen auf nunmehr zwischen EUR 470 Millionen und EUR 540 Millionen (arithmetischer Mittelwert der bis zum 19. Juli 2023 veröffentlichten Analystenschätzungen bezüglich des Konzern-AEBITDA: ungefähr EUR 489 Millionen). Die Gesellschaft wird ihren Finanzbericht für das zweite Quartal 2023 und die ersten sechs Monate des Geschäftsjahrs 2023 wie geplant am 10. August 2023 veröffentlichen. Die finalen Zahlen für das zweite Quartal 2023 können von den in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen und Spannen abweichen. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Indikationen. Hinsichtlich der Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen AEBITDA, aktive Kunden, Deckungsbeitrag, durchschnittlicher Bestellwert und Bestellungen pro Kunde verweist die Gesellschaft auf die diesbezüglichen Definitionen in ihrem Geschäftsbericht 2022, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist. Mitteilende Person beim Emittenten

Dr. Christian Ries

Group General Counsel

HelloFresh SE, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin

+49 (0) 160 96382504

cr@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com Pressekontakt

Saskia Leisewitz

Director Global Corporate Communications

HelloFresh SE, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin

+49 (0) 174 72 359 61

sl@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com Rechtlicher Hinweis Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, des HelloFresh-Konzerns oder der Branche, in der der HelloFresh-Konzern tätig ist. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „zielen“ oder „prognostizieren“ und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten, Branchentrends, sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in diesem Dokument beschrieben sind und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Soweit keine zwingende gesetzliche Pflicht dazu besteht, wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



Ende der Insiderinformation

19.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com