Nasdaq 100 Rebalancing, Optionsverfall und flaue Ergebnisse

Wir haben heute Optionsverfall, wie auch das Rebalancing des Nasdaq 100. Durch den Schritt soll die Gewichtung der großen sieben Tech-Werte vom jüngsten 58% hoch, auf rund 44% reduziert werden. Weil passive ETFs ihre Gewichtungen dementsprechend anpassen müssen, kann der Prozess kurzfristig bei diesen Werten für leichten Druck sorgen. Goldman Sachs geht allerdings davon aus, dass sich der Effekt in Grenzen halten wird. Die Reaktion auf die seit gestern Abend gemeldeten Quartalszahlen sind erneut überwiegend negativ. Die Aktien von American Express, Auto Nation, CSX und Schlumberger tendieren nach den Zahlen schwächer. Capital One und Knight-Swift tendieren uneinheitlich.



00:00 - Intro

00:13 - Überblick

00:51 - Nasdaq 100 Rebalancing

03:10 - Tech-Ergebnisse (u.a. Apple, Chipsektor, IBM, Netflix)

05:21 - Nächste Woche: Anschnallen!! (u.a. FED Tagung, Berichtssaison)

07:40 - Bewertung | Margendruck | Deflation in manchen Regionen

09:31 - American Express

12:53 - Capital One | Discover Financial | Comerica

14:10 - Transportbereich (u.a. J. B. Hunt | Knight-Swift | AutoNation)

16:08 - Analysten: Carvana, Johnson & Johnson, Meta, Pinterest, Snap



