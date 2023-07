Original-Research: STEICO SE (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: STEICO SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu STEICO SE Unternehmen: STEICO SE ISIN: DE000A0LR936 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 25.07.2023 Kursziel: 37,00 Euro (zuvor: 40,00 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Erwartet schwaches Q2 - Kingspan-Einstieg bietet Synergiepotenzial STEICO hat am Montagabend nach Börsenschluss den Halbjahresbericht 2023 vorgelegt. Umsatz- und Ergebnisrückgang im Rahmen der Erwartungen: In H1 fielen STEICOs Erlöse um 20,0% yoy auf 190,0 Mio. Euro. Damit lag der Umsatz in Q2 mit 93,5 Mio. Euro anders als üblich noch etwas unterhalb des Q1-Levels (96,5 Mio. Euro; -16,7% yoy), was jedoch unserer Erwartung entsprach (MONe: 94,0 Mio. Euro). Hauptverantwortlich für die stark rückläufige Top Line ist der deutsche Markt, in dem STEICO in H1 einen Umsatzrückgang i.H.v. 31,4% yoy auf 65,6 Mio. Euro verkraften musste. Im zweitwichtigsten Markt Frankreich wurde dagegen sogar ein marginales Plus von 0,6% yoy auf 31,1 Mio. Euro erzielt. Auch in den übrigen Märkten zeigte sich die Entwicklung höchst divergent (z.B. Italien: -50,5% yoy; USA: +28,9% yoy), was sich u.a. aus Unterschieden im Produktmix bzw. dem Auslaufen eines Förderprogramms zur energetischen Sanierung in Italien erklärt. Ergebnisseitig wurde trotz des geringeren Umsatzes gegenüber Q1 ein wieder deutlich höheres EBIT von ca. 10,2 Mio. Euro erzielt (MONe: 10,9 Mio. Euro; Q1: 5,9 Mio. Euro), womit sich die Marge (bezogen auf den Umsatz) in Q2 wieder im zweistelligen Bereich bewegte (10,9% vs. Q1: 6,1%). Im Vorjahresvergleich bedeutete dies gleichwohl einen Rückgang im operativen Ergebnis von mehr als 50% bzw. einen Margenrückgang von 670 BP. Aufgrund deutlich gestiegener Finanzierungskosten fiel das Nettoergebnis sogar um knapp 66% geringer aus. Auch der FCF zeigte sich mit -61,9 Mio. Euro äußerst schwach. Da für H2 von einer Nachfragebelebung ausgegangen wird, stellt STEICO für das Gesamtjahr unverändert einen Umsatzrückgang von 15% yoy und eine EBIT-Marge von 8 bis 10% (bezogen auf die GL) in Aussicht. Kingspan erwirbt Aktienmehrheit: Bereits Anfang vergangener Woche wurde bekannt, dass Gründer und Ankeraktionär Udo Schramek 51,0% der STEICO-Aktien an die irische Kingspan Group plc bzw. die Kingspan Holding GmbH veräußert. Die übrigen 10,1% der Aktien verbleiben zunächst in den Händen Schrameks, der auch weiterhin als CEO der Gesellschaft fungiert. Ein Übernahmeangebot für die übrigen STEICO-Aktien ist aufgrund des Listings im Freiverkehr nicht erforderlich. Wenngleich der anfängliche Kaufpreis mit 35 Euro je Aktie nur leicht oberhalb des aktuellen Kursniveaus liegt, könnten bei Erreichen bestimmter Zielwerte und einer wesentlichen Profitabilitätssteigerung laut Kingspan Nachzahlungen von bis zu 35 Euro je Aktie fällig werden. Der Vollzug der Transaktion wird für Anfang 2024 avisiert. Ein Delisting STEICOs ist nicht vorgesehen. Aus der Kooperation erwartet der STEICO-Vorstand nachhaltige Synergien bei der Marktentwicklung sowie wesentliche Impulse für das weitere Wachstum. Nach Abschluss der laufenden Investitionsphase dürften STEICO Neukapazitäten mit einem Umsatzpotenzial von rund 200 Mio. Euro zur Verfügung stehen, wobei am neuen Werk in Gromadka (Polen) schon in Q3 der Produktionsstart erfolgen soll. Fazit: Die schwache operative Entwicklung in H1 verdeutlicht das unglückliche Timing der Kapazitätsausweitungen, der Einstieg Kingspans und insb. die Nachschusskomponente sind u.E. aber ein Beleg für das langfristige Entwicklungspotenzial. Wir haben unser Modell u.a. hinsichtlich der Finanzierungskosten überarbeitet, was zu nochmals leicht reduzierten Ergebnisprognosen führt, und erachten STEICO aufgrund des marktseitigen Gegenwinds als angemessen bewertet. Das Rating "Halten" wird mit einem Kursziel von 37,00 Euro bestätigt. 