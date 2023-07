KORREKTUR: Preiserhöhungen schieben Fuchs an - Schwäche in China

(Korrigiert wird der 1. Absatz: Die Schwäche in China bezieht sich auf das Ebit)

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat im ersten Halbjahr von Preiserhöhungen profitiert. Das Geschäft in Nord- und Südamerika wuchs dabei überdurchschnittlich stark, auch die Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik entwickelten sich positiv. Im asiatischen Raum verdiente Fuchs im Tagesgeschäft jedoch wegen einer zurückhaltenden wirtschaftlichen Entwicklung in China weniger, wie das Unternehmen am Freitag in Mannheim mitteilte. Nachdem Fuchs im ersten Halbjahr seine Vorräte und Forderungen ein Stück abbauen konnte, sind auch wieder freie Barmittel zugeflossen und der Vorstand wird für die Kennziffer optimistischer. Das Umfeld bleibe aber weiterhin stark volatil.

Im Gesamtjahr sollen Fuchs nun freie Barmittel von 300 statt bislang 250 Millionen Euro zufließen. Nach den ersten sechs Monaten waren es 164 Millionen Euro, vor einem Jahr gab es weder Zu- noch Abflüsse. Konzernweit stieg der Umsatz im ersten Halbjahr um 11 Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro. Ebenso stark legte auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zu und erreichte in den ersten sechs Monaten 200 Millionen Euro. Unterm Strich verdiente Fuchs 141 Millionen Euro. Die Prognose für Umsatz und den Gewinn im Tagesgeschäft bestätigte der Vorstand./lew/zb/jha/