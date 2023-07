dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP 2/EU-Bankenstresstest: Deutsche Geldhäuser eher schwach

FRANKFURT/PARIS - Europas Banken sind in Summe besser durch den jüngsten Stresstest der Bankenaufseher gekommen als vor zwei Jahren. Deutsche Banken hinkten aber wieder einmal hinterher. Vor allem die genossenschaftliche DZ Bank und mehrere Landesbanken waren unter den schwächsten Instituten im Stresstest der Europäischen Bankenaufsicht (EBA). Deutsche Bank und Commerzbank schlugen sich besser als vor zwei Jahren, doch erstere liegt im Ranking weiterhin recht weit hinten.

Presse: UBS will sich von Teilen der russischen CS-Kundschaft trennen

ZÜRICH - Eine Reihe von internationalen Privatkunden der schweizerischen Credit Suisse (CS) muss sich einem Pressebericht zufolge eine neue Bank suchen. Besonders betroffen seien russische Kunden, berichtetet die "NZZ am Sonntag".

BVB-Sportdirektor Kehl schließt weitere Wechsel nicht aus

SAN DIEGO - Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl schließt weitere Wechsel auch nach der Verpflichtung von Marcel Sabitzer nicht aus. "Ich würde Transferaktivitäten vor Ende des Transferfensters niemals als beendet betrachten", sagte der frühere Fußball-Nationalspieler in einem Sky-Interview. "Wir werden weiter schauen müssen, was noch passiert. Vielleicht machen wir auch noch etwas auf der Abgabenseite. Wir sind auf alles vorbereitet."

Tui fliegt wieder eigene Pauschalreisende nach Rhodos

HANNOVER - Nach den schweren Waldbränden auf Rhodos hat der Reisekonzern Tui am Samstag erstmals wieder eigene Pauschalurlauber auf die Insel geflogen. Das bestätigte ein Sprecher des Konzerns der Deutschen Presse-Agentur. Demnach starteten Flüge ab Hannover, Düsseldorf und München nach Rhodos. Maschinen aus Frankfurt und Stuttgart sollen am Nachmittag folgen. Zunächst berichtete die "Braunschweiger Zeitung".

Nach Verletzung: BVB-Profi Schlotterbeck bricht USA-Reise ab

SAN DIEGO - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat wegen seiner Verletzung aus dem letzten Testspiel die USA-Reise mit seinem Club Borussia Dortmund vorzeitig abgebrochen. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger reiste zurück nach Deutschland, um sich dort Untersuchungen zu unterziehen, wie der BVB am Samstag mitteilte. Schlotterbeck musste zuletzt beim 6:0 im Testspiel gegen den Zweitligisten San Diego Loyal vorzeitig ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose zur Verletzung gab der BVB nicht bekannt.

Muskelfaserriss: BVB mehrere Wochen ohne Talent Duranville

SAN DIEGO - Borussia Dortmund muss mehrere Wochen auf Nachwuchs-Talent Julien Duranville verzichten. Der 17 Jahre alte Belgier zog sich beim 6:0 im Testspiel gegen Zweitligist San Diego Loyal einen Muskelfaserriss zu, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Der Offensivspieler musste in der Partie wegen seiner Verletzung vorzeitig ausgewechselt werden. Zuvor hatte er den Treffer zum 1:0 erzielt.

ROUNDUP: UEFA schließt Juventus Turin aus Europapokal aus

NYON - Der italienische Rekordmeister Juventus Turin darf in der kommenden Saison nicht international spielen. Die Europäische Fußball-Union UEFA schloss den Tabellensiebten der abgelaufenen Serie-A-Spielzeit wegen Verstößen gegen die Finanzregularien am Freitag aus dem Europapokal aus. Juventus wäre für die Playoffs zur Conference League, dem kleinsten europäischen Wettbewerb, startberechtigt gewesen. Juventus verzichtete auf einen Einspruch.

TV-Quoten: Andy Borgs 'Sommer-Spaß' räumt gut ab

BERLIN - Der Sänger und Moderator Andy Borg (62) hat am Samstag mit einer sommerlichen Schlagershow in zwei Dritten Programmen bundesweit eine hervorragende TV-Reichweite und -Quote erzielt. Zusammengerechnet sahen "Sommer-Spaß mit Andy Borg" im Fernsehen von SWR und MDR rund 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Schlagershow aus dem Europapark in Rust hatte im SWR 1,24 Millionen Zuschauer und im MDR 920 000. "Bundesweiter Marktanteil (SWR und MDR zusammen): 10,2 Prozent", bestätigte am Sonntag ein SWR-Sprecher.

Leifheit-Vorstandschef Henner Rinsche scheidet aus

NASSAU - An der Spitze des Haushaltswarenherstellers Leifheit gibt es einen Wechsel: Nach rund vier Jahren scheidet Henner Rinsche Ende Juli als Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG aus, wie der Konzern in Nassau an der Lahn mitteilte. Darauf hätten sich der Aufsichtsrat und Rinsche am Samstag einvernehmlich verständigt. Der Aufsichtsrat sei zuversichtlich, zeitnah einen Nachfolger von Rinsche benennen zu können, hieß es.

Pro Bahn äußert sich optimistisch zur Urabstimmung bei der Bahn

BERLIN - Der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Karl-Peter Naumann, blickt zuversichtlich auf die nun anstehende Urabstimmung bei der Gewerkschaft EVG über den Tarifkompromiss aus dem Schlichtungsverfahren. "Wir sehen das sehr optimistisch, dass es jetzt in die richtige Richtung läuft", sagte er der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf ein baldiges Ende des seit Monaten schwelenden Tarifstreits zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn.

Weitere Meldungen -Großer Stromausfall auf Kanaren-Insel La Gomera -Lime-Chef sieht bei E-Scooter-Problemen auch Städte in der Pflicht -Haseloff fordert Solidarität bei Netzentgelten -Discounter-Experiment: Wie teuer Lebensmittel eigentlich sein müssten -Autobahn GmbH weist Kritik an Erreichbarkeit der Häfen zurück -Appell von Finanzministerin: Sparkassen-Schließungen in Brandenburg überdenken -Streik legt Hälfte der Bahnverbindungen in England lahm -US-Behörde: Wohl Tausende Fälle von Fleischallergie nach Zeckenstich -Schweiz bietet ab 1. August elektronische Autobahnvignette an -Honigernte fällt gut aus -Stark-Watzinger befürchtet Spionage durch Stipendiaten aus China -Nächste internationale Sitzung endet ohne Absprache zu Tiefseebergbau -Presse: London will massiv in Kohlendioxidspeicherung investieren -Klage gegen Erweiterung von Londons Umweltzone gescheitert -Deutschlandticket: Wissing sieht stabilen Schub für Nahverkehr -Drogeriemarktkette dm erwägt Rechtsmittel gegen 'Klimaneutral'-Urteil -Berlins Regierungschef Wegner gegen höheren Rundfunkbeitrag

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he