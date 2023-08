ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Teamviewer auf 'Underweight' - Ziel 13 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Resultate des Software-Unternehmens seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Umsatz, das Volumen der verbindlich abgeschlossenen Verträge (Billings) sowie das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) hätten die Konsensschätzungen moderat übertroffen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 07:02 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------