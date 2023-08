INTEL - Rallychancen trotz Rücksetzer intakt?

Intel Corp. - WKN: 855681 - ISIN: US4581401001 - Kurs: 35,140 $ (Nasdaq)

Die Intel-Aktie fiel im Oktober 2022 auf ein Tief bei 24,59 USD. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Erholung. Diese führte den Wert am 20. Juni 2023 auf ein Hoch bei 37,11 USD und damit in die Nähe des noch offenen Abwärtsgaps vom 29. Juli 2022 zwischen 39,04 USD und 37,69 USD.

Nach einem kurzen, aber scharfen Rücksetzer auf 31,38 USD zog die Aktie wieder an, scheiterte am letzten Montag am Hoch bei 37,11 USD. In dem bereits erwähnten Abwärtsgap verläuft aktuell auch der Abwärtstrend seit dem Hoch vom 12. April 2021.

Am Donnerstag kam nach einem Tief bei 34,13 EUR Kaufinteresse auf, das sich am Freitag fortsetzte. Das kurzfristige log. 50 %-Retracement bei 35,63 USD war allerdings intraday eine zu hohe Hürde.

Kaufsignal, wenn …

Ein Ausbruch über 37,11 USD dürfte den Bullen weiteren Auftrieb verleihen. In diesem Fall könnte die Aktie zügig an die langfristig wichtige Widerstandszone zwischen 42,04 und 42,76 USD ansteigen.

Ein Rückfall unter das Tief vom Donnerstag wäre allerdings ein Rückschlag für die Bullen und würde auf einen Test der Marke bei 31,38 USD hindeuten. Ein Rückfall darunter wäre ein klares Verkaufssignal. Abgaben gen 24,87-24,59 USD wären in diesem Fall nur schwer zu vermeiden.

Fazit: Die Intel-Aktie hat sich zuletzt trotz des Scheiterns am Jahreshoch einige bullische Optionen eröffnet. Aber diese stehen noch auf wackeligen Beinen und das entscheidende Kaufsignal fehlt ebenfalls. Daher ist die Aktie auf Sicht von einigen Wochen zwar interessant, aber vorerst nur ein Kandidat für die Watchlist.

