IRW-News: Karora Resources Inc.: Karora Resources meldet neue Ergebnisse des Infill-Bohrprogramms für Fletcher South, die das Vertrauen in die Kontinuität der Mineralisierung stärken

TORONTO, 8. August 2023 - Karora Resources Inc. (TSX:KRR; OTCQX:KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/ - freut sich, weitere bedeutende Ergebnisse von Goldexplorationsbohrungen bekannt zu geben, die auf die Zone Fletcher in der Mine Beta Hunt abzielen. Ein Bohrprogramm mit neun Bohrlöchern, das darauf abzielte, die südliche Erweiterung der Fletcher Shear Zone (FSZ) auf 500 Metern Streich nördlich der Alpha Island Fault (AIF) zu erproben und aufzufüllen, wurde im Juni 2023 begonnen und steht kurz vor dem Abschluss. Die Ergebnisse von vier der neun bis dato erhaltenen Bohrlöcher durchschnitten eine starke Mineralisierung in den anvisierten Positionen, was ein hohes Maß an Vertrauen in die Kontinuität der Fletcher-Mineralisierung unterstreicht. Diese jüngsten Ergebnisse bauen weiterhin auf den zuvor gemeldeten Ergebnissen auf, die darauf hinweisen, dass die FSZ nach der Western Flanks und der Zone A das dritte große Goldsystem im Hunt Block ist.

Fletcher Highlights1

- WF405SOD-51AE: 2,8 g/t über 52,0 Meter und 11,8 g/t über 2,9 Meter

- WF405SOD-01AE : 3,3 g/t über 9,0 Meter und 2,5 g/t über 10,5 Meter

- BF1730-22AE: 3,1 g/t über 13,0 Meter, 3,8 g/t über 9,0 Meter und 2,5 g/t über 17,0 Meter

- WF405SOD-52AE: 4,7 g/t über 11,0 Meter

1. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte: "Wir haben heute weitere starke Ergebnisse aus dem Bohrprogramm Beta Hunt in unserer Zone Fletcher South gemeldet. Unsere Ergebnisse ergaben eine starke Goldmineralisierung über sehr lange Abschnitte, einschließlich 2,8 g/t über 52 Meter. Wir identifizierten auch neue, parallel verlaufende mineralisierte Lagen in der Fußwand der FSZ, einschließlich Ergebnissen von 4,7 g/t über 11,0 Meter und 3,8 g/t über 9,0 Meter.

Bis dato haben wir acht von neun geplanten Infill-Bohrlöchern abgeschlossen, die eine Streichlänge von 500 Metern der Zone Fletcher South unmittelbar nördlich unserer im April gemeldeten starken Ergebnisse (6,5 g/t auf 26,0 Metern und 46,5 g/t auf 7,0 Metern in Bohrloch BL1730-04AE - siehe Karora-Pressemitteilung vom 13. April 2023) anpeilen. Die Ergebnisse sind sehr ermutigend und zeigen, dass sich die Mineralisierung entlang der Fletcher Shear Zone, wie angestrebt, fortsetzt, ebenso wie die parallel verlaufenden mineralisierten Lagen. Dies verdeutlicht einmal mehr das beträchtliche Potenzial für weitere Entdeckungen, da wir weiterhin Kapital in unser Bohrprogramm Beta Hunt investieren. Die Ergebnisse der fünf verbleibenden Bohrlöcher werden im Laufe des dritten Quartals erwartet und wir sind gespannt auf die Ergebnisse.

Wie wir bereits mehrfach erklärt haben, handelt es sich bei Beta Hunt um ein sehr großes System, das in der Vergangenheit aufgrund von schwerfälligen Lizenzgebühren zu wenig erkundet wurde. Da wir die Bohrungen auf unseren Zielen fortsetzen und die Lizenzgebühren deutlich reduziert haben, wurden wir mit vielen neuen Scherzonen und neuen Mineralressourcen belohnt, die wir jedes Jahr in unser Inventar aufnehmen. Die nächste Ressourcenschätzung von Beta Hunt wird im vierten Quartal veröffentlicht werden."

Fletcher Explorationsbohrungen Update

Hintergrund

Die goldmineralisierte Fletcher Shear Zone (FSZ) wird als strukturelles Analogon zu den Lagerstätten Western Flanks und A Zone betrachtet und stellt das dritte große mineralisierte Scherzonensystem von Beta Hunt im Hunt Block dar. Die FSZ besteht aus blättrigem Biotit-Pyrit-verändertem und unregelmäßig quarzgeädertem Basalt - eine ähnliche Alteration wie bei Western Flanks. Zuvor gemeldete Bohrergebnisse (Abbildung 1) umrissen eine steile, nach Westen abfallende Zone mit einer Ausdehnung von 150 Metern in der Tiefe und über 500 Metern im Streich, die das Potenzial hat, sich über eine Gesamtstreichlänge von 2 Kilometern zu erstrecken (siehe Karora-Pressemitteilungen vom 16. September 2019, 24. Januar 2022 und 24. Mai 2022).

Im April 2023 stieß Karora in einem einzigen Bohrloch (BL1730-04AE), das von der Südseite der AIF durch die Verwerfung gebohrt wurde, um die interpretierte südliche Erweiterung der FSZ nördlich der AIF zu erproben, auf eine bedeutende, hochgradige Mineralisierung. Dieses Loch durchschnitt eine starke Mineralisierung über zwei Abschnitte in der Zielposition der FSZ-Mineralisierung. Dieses Ergebnis stellt den breitesten und hochgradigsten Abschnitt dar, der jemals in der FSZ durchteuft wurde (siehe Karora-Pressemitteilung vom 13. April 2023). Bedeutende Abschnitte1. , die zuvor aus diesem Bohrloch gemeldet wurden, werden im Folgenden hervorgehoben:

- BL1730-04AE (Abschnitt 1): 6,5 g/t auf 26,0 Metern, einschließlich:

o 9,9 g/t über 6,0 Meter

o 6,5 g/t über 17,0 Meter

- BL1730-04AE (Abschnitt 2): 46,5 g/t über 7,0 Meter, einschließlich 262 g/t über 0,7 Meter

1. Intervalllängen sind Bohrlochbreiten. Die geschätzten wahren Breiten können mit den verfügbaren Informationen nicht bestimmt werden.

5.000-Meter-Infill-Bohrprogramm für Fletcher

Ein 5.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm mit neun Bohrlöchern wurde konzipiert, um das südliche Ende der FSZ auf einer Streichlänge von 500 Metern zu erproben und aufzufüllen, wobei die Bohrlöcher in einem Raster von 120 Metern x 80 Metern angeordnet sind. Das Programm begann im Juni 2023; acht der neun Bohrlöcher wurden bis dato abgeschlossen.

Die Untersuchungsergebnisse für vier der neun Bohrlöcher liegen nun vor. Alle vier Bohrlöcher stießen auf eine bedeutende Mineralisierung in der angepeilten FSZ-Position, wobei eine zusätzliche Mineralisierung zwischen den westlichen Flanken und der FSZ durchschnitten wurde, was auf das Potenzial für eine Reihe von parallel verlaufenden mineralisierten Lagen in der Fußwand der FSZ hinweist (Abbildung 1). Eine zusätzliche Mineralisierung wird auch in der hängenden Wand der FSZ angetroffen. Bedeutende Abschnitte1. , die bis dato erhalten wurden, werden im Folgenden hervorgehoben:

- WF405SOD-01AE:

o FSZ: 2,5 g/t über 10,5 Meter

o Footwall Zone: 3,3 g/t über 9,0 Meter

- WF405SOD-51AE:

o FSZ: 2,8 g/t über 52,0 Meter , einschließlich 8,5 g/t über 3,0 Meter

o Zone Hanging Wall: 11,8 g/t auf 2,9 Metern und 7,1 g/t auf 3,5 Metern

- BF1730-22AE:

o FSZ: 3,1 g/t über 13,0 Meter und 3,8 g/t über 9,0 Meter

o Fußwand Lode: 2,5 g/t über 17,0 Meter

- WF405SOD-52AE:

o FSZ: 2,2 g/t über 13,0 Meter

o Fußwand Lode: 4,7 g/t über 11,0 Meter

Diese jüngsten Bohrergebnisse haben die FSZ als ein starkes goldmineralisiertes System mit dem Potenzial, sich zu einer weiteren Western Flanks zu entwickeln, bestätigt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die vorhergesagte Zielposition der FSZ durch starke Goldabschnitte unterstützt wird, was ein hohes Maß an Vertrauen in die Kontinuität der Mineralisierung bietet. Die vorläufige Interpretation des südlichen Endes zeigt, dass die Haupt-FSZ zwischen 10 und 50 Metern in der Bohrung variiert. Zusätzlich zur FSZ wurden mehrere mineralisierte Scherzonen, die mit der charakteristischen Biotit-Pyrit-Alteration verbunden sind, in den hängenden Wänden und den Fußwänden der FSZ durchteuft. Diese bieten zusätzliche Abbaumöglichkeiten als Teil einer möglichen Minenerschließung westlich der Western Flanks.

Weitere wichtige Punkte:

- Die Bohrungen bei Fletcher South decken nur 25 % des interpretierten 2 km langen Streichs der FSZ ab, was das bedeutende Wachstumspotenzial dieses mineralisierten Systems unterstreicht.

- Die gemeldeten Abschnitte befinden sich 230 Meter von der bestehenden Nickelerschließung im Beta Block und 150 Meter nördlich der aktuellen Mineralreserve Larkin, was die Möglichkeit bietet, die bestehende und geplante Erschließung für den Zugang zur FSZ zu nutzen.

- Das Nickelpotenzial, das mit der interpretierten Troglage oberhalb der FSZ verbunden ist, muss noch vollständig getestet werden. Wie bei Beta Hunt häufig praktiziert, können die Tests auf Nickel gleichzeitig mit weiteren Goldexplorationen durchgeführt werden.

Die endgültigen Ergebnisse dieses Programms werden für das 3. Quartal erwartet. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf ihr Potenzial zur Umwandlung in eine neue Mineralressource in der FSZ bewertet werden.

Abbildung 1: Draufsicht auf die interpretierte Streichausdehnung der Fletcher-Scherzone mit Hervorhebung der jüngsten Bohrergebnisse und der zuvor gemeldeten Ergebnisse

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71581/KRR_08082023_DEPRcom.001.png

Konformitätserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc. geprüft und genehmigt, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101.

Bei Beta Hunt werden alle Bohrkernproben von Karora-Personal entnommen. Die Proben für die Goldanalyse werden an SGS Mineral Services in Kalgoorlie versandt, wo sie aufbereitet und mittels einer 50-Gramm-Brandprobe analysiert werden. Alle Gold-Diamantbohrproben, die zur Untersuchung eingereicht werden, enthalten mindestens eine Leerprobe und ein zertifiziertes Referenzmaterial ("CRM") pro Charge sowie ein CRM oder eine Leerprobe pro 20 Proben. Bei Proben mit sichtbarer Goldmineralisierung wird nach der sichtbaren Goldmineralisierung ein grober Blindwert eingefügt, der sowohl als grobe Spülung dient, um eine Verunreinigung nachfolgender Proben zu verhindern, als auch als Test für das Verschmieren von Gold von einer Probe zur nächsten, das möglicherweise auf eine unzureichende Reinigung des Brechers und der Mühle zurückzuführen ist. Das Labor muss außerdem mindestens 1:20 Nasssiebe an den pulverisierten Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 90 % bei -75µm durchgehen. Die Proben für die Nickelanalyse werden zur Aufbereitung an SGS Australia Mineral Services in Kalgoorlie verschickt. Die Pulpe wird dann zur Untersuchung nach Perth transportiert. Die Analysetechnik ist ICP41Q, ein ICP-AES-Paket mit vier Säureaufschlüssen. Proben, die über der oberen Nachweisgrenze (25.000 ppm Ni) liegen, werden mit der gleichen Technik und einer größeren Verdünnung (ICP43B) erneut analysiert. Alle zur Nickeluntersuchung eingereichten Proben enthalten mindestens ein zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM) pro Charge, wobei mindestens ein ZRM pro 20 Proben verwendet wird. Wenn bei QAQC-Kontrollen Probleme festgestellt wurden, haben das Personal von Karora und das Laborpersonal von SGS die Probleme aktiv verfolgt und als Standardverfahren korrigiert.

Über Karora Resources

Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis 2024 auf eine Zielspanne von 170.000-195.000 Unzen zu erhöhen. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mtpa, die von Karoras Untertage-Mine Beta Hunt und den Higginsville-Minen gespeist wird. Im Juli 2022 erwarb Karora die 1,0 Mtpa Lakewood Mill in Westaustralien. Bei Beta Hunt befinden sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscharen, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 5 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie Karoras Verpflichtung zur Verringerung der Emissionen im gesamten Betrieb zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR und am OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die sich unter anderem auf die Produktionsprognose, den Zeitplan für die Fertigstellung von Kapitalprojekten, den Zeitplan für die Aufnahme des Bergbaus, die Liquidität und die Kapitalressourcen von Karora, das organische Wachstumsprofil und das Potenzial der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville, der Projekte Aquarius und Two Boys, der Goldmine Spargos und des Prospekts Lake Cowan beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Cash-Betriebskosten, Versäumnisse bei der Erlangung von behördlichen oder Aktionärsgenehmigungen. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan -----

Direktor, Investor Relations---

T: (416) 363-0649-----

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Tabelle 1: Signifikante Goldergebnisse von Beta Hunt für Fletcher-Bohrungen im Juli/August 2023

Ziel/ Bohrung ID Teilintervall Von (m) Nach (m) Bohrloch Geschätzte Au (g/t) 1.

Intervall (m) wahre Breite

(m)2.

Fletcher BF1730-22AE 248.0 265.0 17.0 2.5

Fletcher BF1730-22AE 348.0 350.1 2.1 4.8

Fletcher BF1730-22AE 405.0 408.0 3.0 3.9

Fletcher BF1730-22AE 442.5 450.0 7.5 2.1

Fletcher BF1730-22AE 497.0 503.0 6.0 2.6

Fletcher BF1730-22AE 522.0 535.0 13.0 3.1

Fletcher BF1730-22AE 553.0 562.0 9.0 3.8

Fletcher WF405SOD-01AE 304.0 313.0 9.0 3.3

Fletcher WF405SOD-01AE 348.0 351.5 3.5 3.6

Fletcher WF405SOD-01AE 522.5 533.0 10.5 2.5

Fletcher WF405SOD-51AE 50.0 56.0 6.0 3.2

Fletcher WF405SOD-51AE 378.0 385.0 7.0 1.7

Fletcher WF405SOD-51AE 429.0 433.0 4.0 4.1

Fletcher WF405SOD-51AE 484.0 536.0 52.0 2.8

Fletcher WF405SOD-51AE einschließlich 3.0 8.5

Fletcher WF405SOD-51AE einschließlich 6.0 4.4

Fletcher WF405SOD-51AE 549.5 552.4 2.9 11.8

Fletcher WF405SOD-51AE 556.0 559.5 3.5 7.1

Fletcher WF405SOD-52AE 280.0 282.0 2.0 11.2

Fletcher WF405SOD-52AE 294.0 300.0 6.0 2.8

Fletcher WF405SOD-52AE 332.0 339.0 7.0 2.8

Fletcher WF405SOD-52AE 385.0 396.0 11.0 4.7

Fletcher WF405SOD-52AE 507.0 510.0 3.0 7.4

Fletcher WF405SOD-52AE 513.0 515.0 2.0 5.0

Fletcher WF405SOD-52AE 556.0 569.0 13.0 2.2

1. Gemeldete Goldgehalte > 1,0 g/t im Bohrloch und Gramm x Meter > 10

2. Die geschätzte wahre Breite kann mit den verfügbaren Informationen nicht geschätzt werden

Tabelle 2 Beta Hunt - Bohrlochsäulen in Verbindung mit den Fletcher-Goldergebnissen Juli/August 2023

Ziel/ Bohrung ID MGA_N MGA_E mRL DIP AZI Gesamtlänge (m)

Aussicht

Fletcher BF1730-22AE 6,543,246 375,359 -300.4 -39.1 265.5 579.7

Fletcher WF405SOD-01AE 6,543,631 375,234 -399.7 -33.5 231.1 627.3

Fletcher WF405SOD-51AE 6,543,632 375,234 -400.4 -21.6 217.1 570.5

Fletcher WF405SOD-52AE 6,543,632 375,234 -400.4 -29.8 217.1 612.4

