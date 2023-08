Hasbro: Bullen liefern ab

Bis Sommer 2019 lief es für die Hasbro-Aktie wie am Schnürchen gezogen über Jahre aufwärts, in der Folge konnte ein Rekordhoch bei 126,87 US-Dollar markiert werden. Dort allerdings kam es zu turbulenten Verkäufen, der Ausbruch der Corona-Pandemie zwang die Papiere zeitweise auf 41,33 US-Dollar abwärts. Nach einer anschließenden Erholung bis Anfang 2022 auf 105,73 US-Dollar kam es zu neuerlichen Abschlägen, diesmal auf 45,75 US-Dollar in der ersten Jahreshälfte 2023. Dort zeichnet sich wie bereits angesprochen nun eine inverse SKS-Formation als potenzielles Trendwendemuster ab.

Formation kurz vor Auflösung

Schon sehr bald könnten aus der Hasbro-Aktie Long-Signale durch einen Ausbruch über die Nackenlinie gelegen um 67,75 US-Dollar hervorgehen, Ziele könnten dann bei 73,28 und darüber am EMA 200 (Woche) bei 78,40 US-Dollar ausgerufen werden. Entsprechend gut würde sich ein derartiger Fall für den Aufbau von Long-Positionen anbieten. Gerät das Papier jedoch in größere Turbulenzen und fällt mindestens unter 58,46 US-Dollar zurück, sollte aus technischer Sicht anschließend mit einem Rücklauf zurück auf die aktuellen Jahrestiefs von 45,75 US-Dollar gerechnet werden.