Prudential Financial: Bullen bereiten nächsten Test vor

Seit den Verlaufstiefs vom Corona-Crash bei 38,62 US-Dollar aus Anfang 2020 hat sich die Aktie zur Oberseite bereits weit entfernt und konnte zu Beginn letzten Jahres bei 124,22 US-Dollar und somit ganz nah an den Verlaufshochs aus 2018 von 127,14 US-Dollar ihr vorläufig letztes Hoch markieren. Seitdem steckt der Wert in einer Abwärtsphase fest, die bislang nur dreiwellig ausfällt und somit lediglich eine Konsolidierung darstellt. Das lässt wiederum Spekulationen um eine bullische Flagge aufkommen, in derer sich Prudential Financial derzeit aufhält. Auffällig ist hierbei der Stabilisierungsversuch an den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200, der auf einen erneuten Ausbruchsversuch über den laufenden Abwärtstrend schließen lässt.

Ausbruch und Kaufsignal abwarten

Gelingt es Investoren mindestens die aktuellen Monatshochs von 98,42 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis zu knacken, würde rasch der dreistellige Bereich in den Fokus rücken, darüber die Verlaufshochs aus November letzten Jahres bei 110,96 US-Dollar. Mittelfristig könnte es aber wieder an die Höchststände aus 2018 bei 127,14 US-Dollar wieder raufgehen. Wird dagegen der diesjährige Aufwärtstrend gebrochen, würden unterhalb von 84,00 US-Dollar unmittelbare Abschläge auf die Jahrestiefs bei 75,37 US-Dollar drohen.