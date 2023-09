ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Overweight' - Ziel 130 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die defensiven Qualitäten und qualitativ hochwertige Gewinne sollten dem Nahrungsmittelkonzern die Rückkehr zu einem Bewertungsaufschlag ermöglichen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Chancen ergäben sich auch aus einem geordneten Übergang von einer hohen zu einer niedrigen Inflation und einem nachlassenden Kostenauftrieb, was bei Umsatz und Margen zu positiven Überraschungen führen könnte./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2023 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 00:15 / BST

